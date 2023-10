Hermagor gelingt die große Überraschung und zwingt Gmünd in die Knie

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 09:35

Mit einer 1:3-Niederlage im Gepäck ging es für den ASKÖ Gmünd vom Auswärtsmatch beim FC EP Schuller Hermagor in Richtung Heimat. Der FC Hermagor hat mit dem Sieg über Gmünd einen Coup gelandet, denn die Gäste aus der Künstlerstadt gingen als haushohe Favoriten in diese Partie, mussten sie doch bisher erst ein einziges Mal als Verlierer vom Platz gehen. Am Ende jubelten die heimischen Fans über einen nicht erwarteten klaren Sieg ihrer Mannschaft.

Schneller Treffer ebnet Hermagor den Weg

Der ASKÖ Gmünd geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Michael Sternig das schnelle 1:0 für Hermagor erzielte. Nach einem schweren Stellungsfehler der Gäste traf er in das verwaiste Tor. Sebastian Kotz beförderte das Leder zum 2:0 von FC EP Schuller Hermagor über die Linie (28.). Er traf vom Sechszehnereck mit dem linken Fuß maßgenau ins lange Kreuzeck. Ein wahres Traumtor! Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Gmünd einfach zu harmlos

Für das 3:0 von FC Hermagor sorgte abermals Michael Sternig, der in Minute 69 zur Stelle war. In der 71. Minute brachte Nermin Hasancevic das Netz für Gmünd zum Zappeln. Doch das war auch schon der einzige Lichtblick im Spiel des Tabellenzweiten, der ansonsten ohne zwingender Torchance blieb. Am Schluss schlug Hermagor den Gast vor eigenem Publikum mit 3:1 und rief dabei eine wirklich souveräne Leistung ab.

Roman Schmidt, Obmann des FC Hermagor: "Gmünd hatte heute so gut wie keine Chance und ich denke, sie haben uns einfach schwer unterschätzt. Wir haben unsere Chancen eiskalt genützt und am Ende auch verdient gewonnen. Ein wichtiger Sieg auch für unser Selbstvertrauen."

Durch den Erfolg rückte der FC EP Schuller Hermagor auf die achte Position der Unterliga West vor. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher vier Siege und kassierte sechs Niederlagen. FC Hermagor erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt der ASKÖ Gmünd in der Tabelle stabil. Sieben Siege, ein Remis und zwei Niederlagen hat Gmünd momentan auf dem Konto. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim ASKÖ Gmünd etwas bescheiden daher. Lediglich sieben Punkte ergatterte Gmünd.

Am Freitag, den 06.10.2023 (19:30 Uhr) reist Hermagor zu URC Thal/Assling, einen Tag später (15:00 Uhr) begrüßt der ASKÖ Gmünd den FC-WR Nußdorf/Debant vor heimischer Kulisse.

Unterliga West: FC EP Schuller Hermagor – ASKÖ Gmünd, 3:1 (2:0)

71 Nermin Hasancevic 3:1

69 Michael Sternig 3:0

28 Sebastian Kotz 2:0

4 Michael Sternig 1:0

