Die Derbyspezialisten aus Dölsach punkten gegen Matrei voll

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 09:50

Beim FC Dölsach holte sich die Sportunion Matrei in Osttirol eine 1:3-Schlappe ab. Die Dölsacher gelten in Osttirol bereits als Derbyspezialisten, da sie in dieser Saison noch keine einziges Nachbarschaftsduell verloren. Drei Siege und ein Unentschieden stehen in dieser Statistik und damit machte man wichtige Punkte um auch in der Tabelle einen Sprung nach vorne zu machen. Derzeit belegt Dölsach den guten sechsten Rang.

Frühe Führung

Auf dem Papier ging der Sportverein FC Dölsach als Favorit ins Spiel gegen dieSportunion Matrei – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Der FC Dölsach ging durch Spielertrainer Andreas Wenger bereits in der neunten Minute nach einem Einwurf in Führung. Damit war der Weg eigentlich schon geebnet und die Heimischen konnten aufgrund der Führung relativ gelöst aufspielen. Ehe der Unparteiische die Akteure zur Pause bat, erzielte Raphael Wibmer aufseiten der Gastgeber das 2:0 (41.). Nach einem schweren Fehler des Matreier Tormannes kam der Ball zu Wibmer, der sich die sich bietende Chance nicht entgehen ließ. Mit der deutlichen Führung für den Sportverein FC Dölsach ging es in die Kabine.

Ausschluss war der Anfang vom Ende

In der 49. Minute zeigte der Referee Martin Wibmer von der Sportunion Matrei in Osttirol die Rote Karte. Damit wurde es für die Gäste noch schwieriger doch in der 52. Minute brachte Benjamin Cosic den Ball nach einem hohen Zuspiel in den Strafraum im Netz des FC Dölsach unter - 2:1. Kurz vor Ultimo war noch Philipp Hochegger zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor des FC Dölsach verantwortlich (84.) und damit war die Messe in diesem Spiel dann auch gelesen. Schlussendlich verbuchte der FC Dölsach gegen die Sportunion Matrei einen überzeugenden Heimerfolg.

Andreas Wenger, Spielertrainer des FC Dölsach: "Das war ein Spiel der langen Bälle. Wir waren einfach ein wenig cleverer als der Gegner und auch die frühe Führung spielte uns in die Karten. Drei Derbys gewonnen und ein X - das kann sich schon sehen lassen."

Sechs Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Sportverein FC Dölsach derzeit auf dem Konto. FC Dölsach ist seit drei Spielen unbezwungen.

Der Angriff ist bei der Sportunion Matrei in Osttirol die Problemzone. Nur 13 Treffer erzielte der Gast bislang. Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Matrei momentan auf dem Konto. Die Situation bei der Sportunion bleibt angespannt. Gegen den Sportverein FC Dölsach kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Der FC Dölsach setzte sich mit diesem Sieg von Sportunion Matrei ab und nimmt nun mit 19 Punkten den sechsten Rang ein, während die Sportunion Matrei in Osttirol weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den achten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für den FC Dölsach ist die WSG VAO Radenthein (Samstag, 15:00 Uhr). Die Sportunion Matrei misst sich am selben Tag mit dem SV Union Lind (18:00 Uhr).

Unterliga West: Sportverein FC Dölsach – Sportunion Matrei in Osttirol, 3:1 (2:0)

84 Philipp Hochegger 3:1

52 Benjamin Cosic 2:1

41 Raphael Wibmer 2:0

9 Andreas Wenger 1:0

