Hammerderby zwischen Lurnfeld und Lind endet vor Traumkulisse mit gerechter Punteteilung

Details Sonntag, 21. April 2024 07:20

Das Spiel vom Samstag zwischen dem FC Lurnfeld und dem SV Union Lind endete mit einem 2:2-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Vor einer Traumkulisse, 500 Zuschauer verwandelten den Sportplatz in Möllbrücke in einen Hexenkessel, reichte ein Urbas-Doppelpack den Heimischen nicht zu einem Sieg.

Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Lurnfeld hatte mit 2:1 die Oberhand behalten.

Lind mit dem besseren Start

Daniel Ebner brachte den SV Lind in der 23. Minute in Front. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Daniel Urbas zum Ausgleich für FC Lurnfeld. Er setzte einen Traumfreistoß aus ca. 30 Metern genau ins Kreuzeck brachte er die heimischen Fans erstmals zum jubeln. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Lurnfeld bringt Führung nicht ins Ziel

In der zweiten Halbzeit übernahm Lurnfeld das Kommando, ein Treffer wollte aber lange nicht gelingen. Der Treffer zum 2:1 sicherte Lurnfeld nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Urbas, der alleine vor dem Tor zum Schuss kam, in diesem Spiel (82.). Den Freudenjubel des Heimteams machte Roman Gaspersic zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (84.). Nach einem Ballverlust von Lurnfeld in der Vorwärtsbewegung hatte er nach einem Querpass den Ball über die Linie gedrückt. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften auf der Anzeigetafel. Der FC Lurnfeld und der SV Union Lind spielten unentschieden.

Karl Jancsik, Obmann des FC Lurnfeld: "Eine volle Hütte, eine grandiose Stimmung und am Ende auch ein zu hundert Prozent gerechtes Unentschieden. Da Radenthein in Gmünd verlor, ist es am Ende doch ein gewonnener Punkt für uns."

Lurnfeld muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zuletzt war beim FC Lurnfeld der Wurm drin. In den letzten vier Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Lind schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 46 Gegentore verdauen musste.

Mit diesem Unentschieden verpasste Lurnfeld die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Lurnfeld trotzdem und steht nun auf Rang zehn. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.

Nächster Prüfstein für Lurnfeld ist der ESV Admira Villach (Samstag, 16:00 Uhr). Der SV Union Lind misst sich am selben Tag mit dem FC EP Schuller Hermagor (17:00 Uhr).

Unterliga West: FC Lurnfeld – SV Union Lind, 2:2 (1:1)

84 Roman Stefan Gaspersic 2:2

82 Daniel Urbas 2:1

44 Daniel Urbas 1:1

23 Daniel Ebner 0:1

