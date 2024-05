Spektakuläres Unentschieden zwischen dem ASKÖ Wölfnitz und Tabellenführer Dellach/Gail

Spielberichte

In einer atemberaubenden Partie trennten sich der Tabellenzweite ASKÖ Wölfnitz und Tabellenführer SV Dellach/Gail mit einem 3:3-Unentschieden. Die Begegnung, die über die volle Distanz von 95 Minuten ging, war geprägt von zahlreichen Wendungen und spannenden Momenten, die die Zuschauer bis zur letzten Sekunde in Atem hielten.

Ein Spielstart voller Chancen

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich, dass beide Mannschaften entschlossen waren, den Sieg zu erringen. SV Dellach/Gail startete mit hohem Tempo und erarbeitete sich durch Freistöße und Eckbälle früh im Spiel Chancen. Ihre Hartnäckigkeit zahlte sich in der 24. Minute aus, als Samir Nuhanovic souverän zum 0:1 für die Gäste traf. Doch ASKÖ Wölfnitz ließ sich davon nicht beeindrucken. Innerhalb von sieben Minuten drehten sie das Spiel durch zwei Tore von ihrem Schlüsselspieler Christof Reichmann, der in der 25. und 31. Minute jeweils nach Abwehrfehlern der Dellacher traf, zum 2:1 um. Kurz vor der Halbzeitpause glich SV Dellach/Gail jedoch durch einen weiteren Treffer von Top-Goalgetter Samir Nuhanovic zum 2:2 aus, was die Spannung weiter steigerte.

Reichmann rettet den Punkt mit seinem dritten Tor

Nach der Pause nahm das Spiel an Intensität zu. Der SV Dellach/Gail ergriff zunächst die Initiative und ging in der 49. Minute durch Lukas Santner mit 2:3 in Führung. Wölfnitz antwortete mit Angriffen und Eckbällen, konnte jedoch zunächst keine weiteren Tore erzielen. Die Spielwende kam in der 79. Minute, als ASKÖ Wölfnitz nach einem weiteren Patzer in der Abwehr der Gäste durch ihren treffsicheren Spieler Reichmann mit seinem dritten Treffer in dieser Partie zum 3:3 ausglich. In den letzten Minuten des Spiels gab es auf beiden Seiten Chancen, die jedoch nicht genutzt wurden, was zu einem hart umkämpften Unentschieden führte.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Spannung und Emotionen, insbesondere nachdem SV Dellach/Gail in der 90. Minute einen Freistoß aus 20 Metern nicht verwandeln konnte. Trotz der vielen Eigenfehler und vergebenen Chancen auf beiden Seiten endete das Spiel mit einem gerechten Unentschieden, das die Zuschauer bis zum Schlusspfiff in Atem hielt.

Dieses Unentschieden spiegelt die Leidenschaft und den Kampfgeist beider Teams wider, die bis zur letzten Sekunde um jeden Ball kämpften. Es war ein Fußballfest, das die Fans beider Mannschaften sicherlich noch lange in Erinnerung behalten werden.

Unterliga West: Wölfnitz : Dellach/G - 3:3 (2:2)

79 Christof Reichmann 3:3

50 Lukas Fabian Santner 2:3

45 Samir Nuhanovic 2:2

30 Christof Reichmann 2:1

25 Christof Reichmann 1:1

23 Samir Nuhanovic 0:1

