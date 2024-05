URC Thal/Assling gewinnt das Heimspiel gegen den FC Lurnfeld mit 4:1

Spielberichte

Details Freitag, 17. Mai 2024 22:41

Im Rahmen der 23. Runde der Unterliga West (KTN) zeigte die Heimmannschaft URC Thal/Assling eine beeindruckende Leistung gegen den FC Lurnfeld. Nach einem frühzeitigen Rückstand drehte Thal/Assling das Spiel und sicherte sich einen überzeugenden 4:1-Sieg in der Theurl-Arena.

Erste Halbzeit: Dramatische Wendungen

Die Partie begann mit einem überraschenden Treffer für die Gäste aus Lurnfeld. Bereits in der 3. Minute traf Ivan Glavic mit einem präzisen Schlenzer zum 0:1, was die Gastmannschaft kurzzeitig in Führung brachte. Doch Thal/Assling antwortete schnell. In der 18. Minute erzielte Patrick Hainzer den Ausgleich mit einem fulminanten Schuss aus 20 Metern, der den gegnerischen Torwart chancenlos ließ. Die Partie gewann an Intensität, und kurz vor der Halbzeitpause gelang es David Walder, die Heimmannschaft in Führung zu bringen.

Zweite Halbzeit: Thal/Assling setzt sich durch

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit hoher Energie seitens der Thaler. In der 56. Minute erweiterte Pascal Oliver Kofler die Führung auf 3:1. Nachdem er zuvor einige Chancen verpasst hatte, nutzte er eine optimale Gelegenheit und traf sicher. In der 73. Minute sorgte eine brillante Teamarbeit zwischen den Kofler-Brüdern für das vierte Tor. Pascal Kofler leitete mit einem perfekten Steilpass auf Dominik Klaus Kofler weiter, der gekonnt den Torwart umspielte und den Ball im Netz unterbrachte. Damit war die Vorentscheidung gefallen.

Trotz weiterer Wechsel und Versuche des FC Lurnfeld, ins Spiel zurückzufinden, blieb Thal/Assling dominierend. Die Gastmannschaft konnte keine signifikanten Torchancen mehr kreieren und Thal/Assling verwaltete das Ergebnis bis zum Schlusspfiff gekonnt.

Als das Spiel in der 96. Minute abgepfiffen wurde, stand es 4:1 für URC Thal/Assling, ein Ergebnis, das die Überlegenheit der Heimmannschaft klar widerspiegelte.

Unterliga West: Thal : Lurnfeld - 4:1 (2:1)

73 Dominik Klaus Kofler 4:1

56 Pascal Oliver Kofler 3:1

45 David Walder 2:1

18 Patrick Hainzer 1:1

3 Ivan Glavic 0:1

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Franz Brantwein erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.