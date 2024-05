WSG Radenthein zwingt Nußdorf in die Knie

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 20:46

Am Samstagnachmittag fand in Radenthein ein Duell in der 23. Runde der Unterliga West statt, in dem der WSG Radenthein gegen den FC-WR Nußdorf antrat. Bei perfektem Fußballwetter konnte der Tabellenvorletzte 2:0-Sieg einfahren und damit wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt sichern.

Nachzügler mit Start nach Maß

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich Radenthein sehr aktiv und entschlossen. Diese Energie mündete in der 10. Minute in den ersten Torerfolg. Max Unterwandling brach durch die Mitte durch und schloss gekonnt ins lange Eck ab, um seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Das Tor gab Radenthein weiteren Auftrieb, und sie dominierten die erste Halbzeit. In der 26. Minute hatte Miljan Urosevic eine ausgezeichnete Gelegenheit, die Führung auszubauen, konnte den Ball jedoch im Strafraum nicht kontrollieren. Dennoch gingen die Gastgeber mit einer verdienten Führung in die Halbzeitpause.

Petric macht Sack zu

Nach dem Seitenwechsel intensivierte Radenthein den Druck weiter. In der 53. Minute war es dann Gaber Petric, der nach einem brillanten Solo das 2:0 erzielte, indem er den Ball flach ins lange Eck schoss. Diese Aktion zeigte die technische Überlegenheit und das Selbstvertrauen der Radentheiner Spieler. Trotz einiger Wechsel auf beiden Seiten, bei denen frische Kräfte ins Spiel gebracht wurden, konnte Nußdorf nicht mehr entscheidend ins Spiel finden und wirkte zunehmend frustriert.

Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne größere Vorfälle, und Radenthein verwaltete das Ergebnis geschickt bis zum Schlusspfiff. Die Gastmannschaft aus Nußdorf konnte trotz einiger Ecken und später Bemühungen keinen Weg durch die solide Defensive der Radentheiner finden. Besonders in der Schlussphase war deutlich zu erkennen, dass Radenthein den Sieg mehr wollte und auch die spielerischen Mittel hatte, diesen zu realisieren. Als Schiedsrichter Terbul die Partie nach 93 Minuten abpfiff war bei den Radentheiner Spielern und Fans der Jubel riesengroß.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Raphael Brunner erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.