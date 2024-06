Knapp an Sensation vorbei: Radenthein bot Meister Dellach die Stirn, verlor aber doch

Spielberichte

Details Sonntag, 02. Juni 2024 07:28

In einem spannenden Spiel der Unterliga West setzte sich der designierte Meister SV Dellach/Gail mit 2:1 gegen die WSG Radenthein durch. Trotz eines frühen Führungstreffers der Heimmannschaft konnte Dellach/Gail das Spiel in der zweiten Halbzeit drehen. Ausschlaggebend waren dabei die Tore von Jakob Wilhelm Steinwender und Saso Kovacevic. Der Sieg sichert Dellach/Gail wertvolle Punkte, während Radenthein trotz eines starken Auftritts leer ausgeht.

Frühe Führung für WSG Radenthein

Schon in der ersten Minute wurde das Spiel zwischen der WSG Radenthein und dem SV Dellach/Gail angepfiffen. Die Heimmannschaft trat in grün-gelb an, während die Gäste in weiß aufliefen. Bereits nach acht Minuten konnte Radenthein jubeln. Max Unterwandling brachte die Hausherren mit einem Tor zum 1:0 in Führung. Ein starker Beginn für die Mannschaft von Guido Preclik.

Die Gäste zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen in der 20. Minute zu einem guten Schuss, der jedoch direkt in die Arme des Torhüters ging. In der 30. Minute rettete der Torhüter von Radenthein in letzter Sekunde, als die Gäste erneut gefährlich wurden. Ein weiterer Freistoß von Dellach/Gail in der 44. Minute ging knapp über das Tor, sodass es mit einer 1:0-Führung für die Heimmannschaft in die Pause ging.

Die Wende in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit drängte Dellach/Gail zunehmend auf den Ausgleich. In der 50. Minute vergaben sie jedoch eine große Chance, die von Radentheins Torhüter vereitelt wurde. Nur sechs Minuten später, in der 56. Minute, gelang es Jakob Wilhelm Steinwender, den Ausgleich für die Gäste zu erzielen. Das Spiel war wieder offen.

Radenthein versuchte, durch Konter gefährlich zu bleiben, doch Dellach/Gail hielt den Druck aufrecht. In der 69. Minute hatte Radenthein eine gute Möglichkeit, doch der Schuss ging knapp über das Tor. In der 76. Minute vergab Dellach/Gail eine weitere Chance, als ein Freistoß zweimal in der Mauer hängen blieb.

Die Entscheidung fiel in der 82. Minute. Saso Kovacevic erzielte das 2:1 für Dellach/Gail und drehte damit das Spiel endgültig zu Gunsten der Gäste. Radenthein hatte noch einige Standardsituationen, konnte jedoch keine weiteren Treffer erzielen. Trotz eines letzten Aufbäumens und einem guten Spiel beider Mannschaften endete die Partie nach 94 Minuten mit einem 2:1-Sieg für den SV Dellach/Gail.

Dieser Sieg war für Dellach/Gail besonders wertvoll und zeigt die Entschlossenheit und den Kampfgeist der Mannschaft, die sich in der zweiten Halbzeit stark präsentierte. Radenthein hingegen muss sich trotz einer guten Leistung mit der Niederlage abfinden und weiter um den Klassenerhalt kämpfen bzw. bangen.

Unterliga West: Radenthein : Dellach/G - 1:2 (1:0)

82 Saso Kovacevic 1:2

56 Jakob Wilhelm Steinwender 1:1

8 Max Unterwandling 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.