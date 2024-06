Spannendes Osttirol-Derby endet mit einem 1:1-Unentschieden

Spielberichte

Im hart umkämpften Derby zwischen der Sportunion Matrei und dem FC Dölsach trennten sich die beiden Teams mit einem 1:1-Unentschieden. In einem Spiel, das durch intensive Zweikämpfe und mehrere hochkarätige Chancen geprägt war, erzielte Benjamin Korsi per Elfmeter den Ausgleich für Matrei. Zuvor hatte Pipo Hochegger den FC Dölsach in Führung gebracht. Am Ende konnten beide Mannschaften je einen Punkt mitnehmen, was dem Spielverlauf durchaus gerecht wurde.

Frühe Führung für den FC Dölsach

Das Spiel wurde von Anfang an mit viel Einsatz geführt, und beide Teams versuchten, die Oberhand zu gewinnen. Nach einem ausgeglichenen Beginn, in dem weder Matrei noch Dölsach klare Vorteile hatten, fiel das erste Tor in der 24. Minute. Pipo Hochegger brachte den FC Dölsach mit einem schönen Schuss ins kurze Eck mit 1:0 in Führung. Der Jubel bei den Fans des FC Dölsach war riesig, und das Stadion bebte förmlich in diesem Moment.

Die erste Hälfte endete mit mehreren Unterbrechungen aufgrund kleinerer Verletzungen, die den Spielfluss beeinträchtigten. Trotz einer Riesenchance von Matrei kurz vor der Pause, die vom starken Julian Fürhapter im Tor von Dölsach vereitelt wurde, ging es mit der knappen Führung für die Gäste in die Halbzeit.

Matrei gleicht per Elfmeter aus

Die zweite Halbzeit begann mit einem offensiv ausgerichteten Matrei, das versuchte, das Spiel schnell auszugleichen. In der 50. Minute kam es dann zum entscheidenden Moment: Matrei wurde ein Elfmeter zugesprochen, den Benjamin Korsi souverän verwandelte. Der Ausgleich war verdient, da Matrei deutlich besser aus der Kabine gekommen war.

Die verbleibende Spielzeit war geprägt von vielen Chancen auf beiden Seiten. In der 57. Minute verfehlte ein traumhafter Schuss von Elias Sint nur knapp das Tor von Matrei, als der Ball an die Querlatte krachte. Dölsach hatte mehrere gute Möglichkeiten, das Spiel für sich zu entscheiden, aber auch Matrei setzte immer wieder gefährliche Konter.

In der Schlussphase blieb es spannend. Eine Parade von Julian Fürhapter verhinderte in der 80. Minute den möglichen Siegtreffer für Matrei. Auch in der Nachspielzeit gelang es keiner Mannschaft, das Spiel noch zu entscheiden, sodass es schließlich bei dem 1:1-Unentschieden blieb.

Das Osttirol-Derby bot den Zuschauern alles, was man sich von einem spannenden Fußballspiel erhoffen konnte: Tore, Dramatik und viele emotionale Momente. Mit diesem Ergebnis bleibt die Spannung in der Unterliga West erhalten, und beide Teams können mit ihrer Leistung zufrieden sein.

Unterliga West: Sportunion Matrei : FC Dölsach - 1:1 (0:1)

51 Benjamin Cosic 1:1

20 Philipp Hochegger 0:1

