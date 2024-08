3:1! SC Landskron mit erfolgreichem Saisonstart

Spielberichte

Im spannenden Auftakt der Unterliga West sicherte sich der SC Landskron einen verdienten 3:1-Sieg gegen den SV Union Lind. Nach einem frühen Rückstand konnte die Heimmannschaft das Blatt wenden und mit einer starken Leistung in der zweiten Halbzeit den Sieg einfahren. Christian Wilpernig, Fabio Gödel und Nemanja Lukic brachten mit ihren Toren den SC auf die Siegerstraße.

Gäste mit Start nach Maß

Das Spiel begann mit viel Energie, und bereits in der fünften Minute ging der SVU in Führung. David Feichter erzielte das erste Tor des Spiels, nachdem der erste Schussversuch der Gäste noch in den Händen des Landskroner Torwarts gelandet war. Die frühen Spielminuten gehörten klar den Gästen, die mit ihrer Dominanz den SC Landskron unter Druck setzten.

Doch der SC Landskron ließ sich nicht entmutigen. In der 24. Minute gelang Christian Wilpernig der Ausgleich. Eine wunderschöne Kombination, die den Ball zweimal an die Latte brachte, bevor er schließlich im Netz landete, ließ die Heimmannschaft und ihre Fans aufatmen. Der Treffer markierte einen Wendepunkt im Spiel, und Landskron begann, mehr Spielanteile zu gewinnen.

In der 38. Minute stellte Fabio Gödel auf 2:1 für die Gastgeber. Sein Tor belohnte die nun stärker werdende Leistung des SC, der das Spiel zunehmend in die Hand nahm. Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung der Heimischen.

Lukic trifft zur Vorentscheidung

Mit Beginn der zweiten Halbzeit setzte der SC Landskron seine starke Leistung fort. Bereits kurz nach Wiederanpfiff hatte Landskron eine weitere Ecke, die jedoch nichts Zählbares einbrachte. Doch die Gastgeber ließen nicht nach und drängten weiter auf das entscheidende dritte Tor. In der 60. Minute war es dann soweit: Nemanja Lukic traf zum 3:1 und brachte damit die Vorentscheidung zugunsten der Hausherren.

Die Gäste versuchten, nochmals ins Spiel zu finden, doch die Abwehr der Heimmannschaft stand sicher. Ein Abseitstor in der 66. Minute verhinderte einen höheren Spielstand für Landskron. Die letzten regulären Minuten verliefen ohne nennenswerte Ereignisse, und Landskron verwaltete geschickt die Führung. Letztendlich feierte der SC Landskron einen verdienten 3:1-Sieg und verzeichnete somit einen gelungenen Auftakt in die neue Saison der Unterliga West.

