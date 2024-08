Später Elfmeter brachte Lurnfeld gegen Radenthein den erhofften Auftaktsieg ein

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 07:03

In einem packenden Duell der Unterliga West gelang es dem FC Lurnfeld, sich in letzter Minute mit einem 1:0-Sieg gegen die WSG Radenthein durchzusetzen. Daniel Urbas wurde zum Helden des Spiels, als er in der 84. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Beide Teams zeigten von Beginn an viel Engagement, aber letztlich konnte Lurnfeld den entscheidenden Vorteil erarbeiten.

Verhaltene erste Halbzeit

Das Spiel begann mit viel Enthusiasmus auf beiden Seiten. Die Gastgeber aus Lurnfeld zeigten schon in der 4. Minute die erste gute Aktion, gefolgt von einer vielversprechenden Schuss-Chance durch Sandr Onterkofler in der 9. Minute. Leider zögerte er zu lange, sodass die Gelegenheit ungenutzt blieb.

Die erste Halbzeit bot den Zuschauern ein spannendes, aber torloses Spiel. Radenthein hatte in der 45. Minute eine Riesenchance, konnte diese jedoch nicht verwerten. Die Teams gingen mit einem 0:0 in die Halbzeitpause, und es war klar, dass die zweite Hälfte entscheidend sein würde.

Spannung bis zur letzten Minute

Nach der Halbzeitpause setzte Lurnfeld die Radentheiner unter Druck. Bereits in der 46. Minute gab es einen starken Schuss, der jedoch durch eine Glanzparade des gegnerischen Torhüters entschärft wurde. In der 66. Minute verzeichnete Lurnfeld einen weiteren guten Schuss, der aber über das Tor ging. Die Mannschaft aus Radenthein musste sich weiterhin gegen die Angriffe der Gastgeber behaupten.

Die entscheidende Phase des Spiels begann in der 78. Minute mit einem Freistoß vom linken Strafraumeck für Lurnfeld. Der darauffolgende Freistoß in der 79. Minute wurde jedoch pariert. Die Zuschauer hielten den Atem an, als in der 84. Minute ein Elfmeter für Lurnfeld gegeben wurde. Daniel Urbas trat an und verwandelte sicher zum 1:0. Die Erleichterung und der Jubel auf den Rängen waren spürbar.

Die letzten Minuten des Spiels waren von der Spannung geprägt, ob Radenthein noch der Ausgleich gelingen würde. Doch die Defensive von Lurnfeld stand sicher und ließ keine weiteren Chancen zu. In der 91. Minute pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und der FC Lurnfeld konnte sich über einen hart erkämpften Sieg freuen.

Mit diesem knappen, aber verdienten 1:0-Erfolg startet der FC Lurnfeld erfolgreich in die neue Saison der Unterliga West. Die Leistung von Daniel Urbas und die geschlossene Teamarbeit waren entscheidend für diesen wichtigen Auftaktsieg.

Unterliga West: Lurnfeld : Radenthein - 1:0 (0:0)

84 Daniel Urbas 1:0

