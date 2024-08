FC Faakersee dreht Heimspiel gegen Rapid Lienz in der Schlussphase

Spielberichte

Details Sonntag, 04. August 2024 19:46

In der Auftaktrunde der Unterliga West setzte sich der FC Faakersee gegen Rapid Lienz mit 3:1 durch. Nach einer spannenden ersten Halbzeit, in der die Gäste aus Osttirol in Führung gingen, gelang es den Hausherren in der zweiten Hälfte, das Spiel zu ihren Gunsten zu drehen. Rund 250 Besucher erlebten eine intensive und spannende Partie, die in der Schlussviertelstunde kippte.

Gäste mit glücklicher Führung

Das Spiel begann mit vorsichtigem Abtasten beider Mannschaften. Rapid Lienz gelang es jedoch, die erste gefährliche Aktion des Spiels zu initiieren, als Sandro Unterreiner von der rechten Seite eine Flanke vors Tor brachte, die Gal Zinic nur knapp verfehlte. Die Hausherren antworteten mit einer Reihe von Angriffen, wobei Roman Adunka und Matteo Scheucher immer wieder in Szene gesetzt wurden.

Die Gäste kamen schließlich in der 45. Minute durch einen Elfmeter zur Führung. Dominik Müller trat an und verwandelte sicher zum 0:1. Dies war ein etwas glücklicher Treffer, da der FC Faakersee zuvor das Spiel dominierte, jedoch ohne zählbaren Erfolg. Die erste Halbzeit endete somit mit einer knappen Führung der Lienzer, obwohl die Gastgeber mehr vom Spiel hatten.

Faakersee dreht Spiel in der Schlussviertelstunde

Die zweite Halbzeit begann vielversprechend für den FC Faakersee, der sofort wieder Druck machte. Bereits in der 51. Minute traf Felix Opriessnig die Latte, was ein erstes Zeichen für die Entschlossenheit der Heimmannschaft war. Die Bemühungen der Faaker wurden schließlich in der 77. Minute belohnt, als Andreas Unterguggenberger nach einer schönen Vorarbeit von Kapitän Adunka zum verdienten Ausgleich traf.

In den letzten zehn Minuten des Spiels zeigte der FC seine Klasse. In der 88. Minute erzielte Cajetan Kolig das erlösende 2:1 für die Hausherren, nachdem er sich geschickt im Strafraum durchsetzte und unhaltbar einschoss. Rapid Lienz versuchte, noch einmal zurückzukommen, wurde jedoch in der Defensive von den Faaker Kickern geschickt unter Druck gesetzt.

In der 90. Minute setzte Unterguggenberger mit seinem zweiten Tor des Tages den Schlusspunkt. Nach einer hervorragenden Flanke von Kolig köpfte das 29-jährige Eigengewächs zum 3:1 ein und besiegelte damit den ersten Sieg des FC Faakersee in der neuen Saison. Das Spiel endete nach 95 Minuten mit einem hochverdienten Erfolg der Gastgeber, die nach anfänglichen Schwierigkeiten ihre Überlegenheit unter Beweis stellten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Nadja Kanavc (3191 Bonuspunkte)

Unterliga West: Faak : Lienz - 3:1 (0:1)

90 Andreas Unterguggenberger 3:1

84 Cajetan Maria Thaddäus Kolig 2:1

74 Andreas Unterguggenberger 1:1

44 Dominik Müller 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Nadja Kanavc mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.