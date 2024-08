SC Landskron macht 0:2-Rückstand wett und ergattert einen Punkt

Spielberichte

Im zweiten Saisonspiel der Unterliga West trafen der SC Landskron und der URC Thal/Assling aufeinander. In einer dramatischen Partie gelang es den Gastgebern, einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen und ein 2:2-Unentschieden zu erreichen. Nach einer aufregenden ersten Halbzeit, in der die Gäste dominierten, bewiesen die Burgherren aus Landskron in der zweiten Hälfte Kampfgeist und sicherten sich einen verdienten Punkt.

Gäste mit Start nach Maß

Die Gäste übernahmen die Initiative und gingen zielstrebig in Richtung des Landskroner Tores. Der SC Landskron hatte zwar in der zweiten Minute die erste gute Chance, doch der Ball fand nicht den Weg ins Netz. In den folgenden Minuten dominierten die Gäste das Geschehen. In der 9. Minute vergab der URC knapp eine Chance, als der Ball neben der linken Stange vorbei ging.

Der Druck der Gäste zahlte sich schließlich aus. In der 15. Minute nutzte Dominik Klaus Kofler einen Konter, um die Führung für Thal/Assling zu erzielen. Nur fünf Minuten später erhöhte Jasmin Dindic auf 0:2. Ein beinahe-Eigentor von Daniel Arneitz unterstrich die Nervosität in der Abwehr des SC Landskron.

Die erste Halbzeit endete mit einer klaren Führung für die Gäste, auch wenn der SC Landskron einige Möglichkeiten hatte, diese jedoch nicht nutzen konnte. Ein Freistoß in der 32. Minute und einige Eckbälle blieben ohne Erfolg. Der Halbzeitstand von 0:2 war ein gerechtes Abbild der Spielanteile.

Hausherren machen Rückstand wett - drei Platzverweise im Finish

Nach der Pause zeigten die Burgherren aus Landskron ein anderes Gesicht. Obwohl ein vermeintlicher Treffer in der 46. Minute aufgrund einer Abseitsposition nicht zählte, gaben sie nicht auf und kämpften sich Stück für Stück zurück ins Spiel. Die Partie plätscherte allerdings in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit etwas dahin, ohne dass es zu nennenswerten Chancen kam.

In der 61. Minute verpasste Landskron erneut eine gute Gelegenheit, als ein Schuss knapp neben das Tor ging. Erst in den letzten zehn Minuten wurde es wieder richtig spannend. In der 81. Minute brach Markus Ulbing den Bann und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer gab den Gastgebern neuen Mut, und nur drei Minuten später gelang Ingo Mailänder der Ausgleich zum 2:2.

Doch die Dramatik war noch nicht vorbei. In den letzten Minuten des Spiels kam es zu einigen unschönen Szenen. Fabio Gödel vom SC Landskron und der Trainer des Heimteams sahen in der 90. Minute jeweils die Rote Karte. Auch Rene Lukasser-Weitlaner vom URC Thal/Assling musste nach einer Gelb-Roten Karte den Platz verlassen. Trotz dieser Unterbrechungen wurde die Partie noch bis zur 97. Minute fortgesetzt, ohne dass weitere Tore fielen. Mit dem Schlusspfiff endete ein intensives und spannendes Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (4770 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.