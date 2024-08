FC Hermagor fährt in Runde zwei nächsten "Dreier" ein

Spielberichte

In einem umkämpften Spiel in der zweiten Runde der Unterliga West triumphierte der FC Hermagor mit 1:0 gegen den FC Faakersee. Die Partie im Gailtal war geprägt von intensiven Zweikämpfen, strategischen Zügen und einigen spektakulären Torversuchen. Der einzige Treffer des Tages fiel bereits in Minute neun und besiegelte letztlich den zweiten Saisonsieg für Hermagor.

Hermagor mit Start nach Maß

Von Beginn an zeigte der FC Faakersee offensiven Fußball und startete gleich nach dem Ankick mit einem Zug aufs Tor. Die Gäste versuchten, früh Druck aufzubauen, doch die Abwehr der Heimischen blieb zunächst stabil. In der sechsten Minute erhielt Hermagor einen Eckball zugesprochen, der jedoch von Torhüter Michael Lessiak sicher abgefangen wurde. Die nächste Ecke für Hermagor folgte unmittelbar, doch auch diese führte zu keinem zählbaren Ergebnis.

In der neunten Minuten war es dann aber soweit. Nach einem schön getretenen Freistoß köpfte Gregor Piskur den Ball ins Netz und brachte die Heimischen früh in Führung. Dies war ein Schlag ins Gesicht für Faakersee, das sich nun gezwungen sah, noch mehr Druck zu machen.

In der Folge entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten. So prüfte beispielsweise Wolfgang Guggenberger in der 39. Minute mit einem Schuss von der linken Seite den Torwart der Gäste, doch der Ball ging über das Tor. Auch Roman Adunka und Andreas Unterguggenberger von Faak versuchten ihr Glück, doch die Abwehr der Hausherren und Torhüter Andreas Sternig blieben standhaft. Der FC Hermagor ging somit mit einer knappen Führung in die Pause.

Hausherren bringen hauchdünnen Vorsprung ins Ziel

Die zweite Halbzeit begann erneut mit einem Offensivdrang der Gäste. Schon in der 47. Minute ergab sich eine hundertprozentige Chance für Faak, als Roman Adunka den Ball vor die Füße bekam, aber nur mit der Fußspitze den Ball Richtung Tor lenken konnte, was kein Problem für Hermagors Torhüter war.

Die Faaker kamen nun immer besser ins Spiel und hatten mehrere Gelegenheiten zum Ausgleich. In der 55. Minute sorgte Matteo Zauner mit einem Schuss, den Torhüter Lessiak nur mit einer Glanzparade zum Corner abwehren konnte, für Aufsehen. Doch auch in dieser Phase des Spiels blieb Hermagor gefährlich: Konterangriffe führten immer wieder zu brenzligen Situationen vor dem Tor der Gäste.

Die Schlussphase der Partie wurde besonders intensiv. In der 87. Minute vergab Hermagor eine riesige Chance, das Spiel vorzeitig zu entscheiden. Die Gäste setzten noch einmal alles auf eine Karte und versuchten, den Ausgleich zu erzwingen. So kam in der 90. Minute Florian Pribernig zu einem gefährlichen Torschuss, der jedoch knapp daneben ging.

Nach vier Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab. Der FC Hermagor konnte sich somit über einen knappen, aber hart erkämpften 1:0-Sieg freuen. Trotz der Niederlage zeigten die Gäste aus Faak eine starke Leistung und hätten sich mindestens ein Unentschieden verdient.

