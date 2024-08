Spannendes Aufeinandertreffen: SV Seeboden triumphiert im Derby über die WSG Radenthein mit 4:1

Spielberichte

Details Sonntag, 11. August 2024 07:56

Im mitreißenden Duell zwischen WSG Radenthein und SV Seeboden am Millstättersee setzte sich das Auswärtsteam letztendlich klar mit 4:1 durch. In einer Partie, die über weite Strecken ausgeglichen verlief, konnte SV Seeboden insbesondere in der zweiten Halbzeit überzeugen und sich entscheidend absetzen. Hier ein detaillierter Spielbericht zu diesem spannenden Match in der Unterliga West (KTN).

Ausgeglichener Beginn und erste Halbzeit

Von Beginn an war die Partie zwischen WSG Radenthein und SV Seeboden am Millstättersee hart umkämpft. Bereits in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen, und beide Teams zeigten sofort ihren Kampfgeist. Nach einer Viertelstunde gelang SV Seeboden durch Amer Jukan der Ausgleich zum 1:1, nachdem die Gastgeber zunächst in der 39. Minute durch Gaber Petric mit 1:0 in Führung gegangen waren. Petric nutzte dabei eine der wenigen klaren Chancen der ersten Halbzeit eiskalt aus.

Das Spiel ging mit einem spannenden 1:1 in die Halbzeitpause, und es war klar, dass beide Teams in der zweiten Hälfte alles geben würden, um die drei Punkte zu holen. WSG Radenthein zeigte zwar einige gute Ansätze, wie beispielsweise einen guten Schuss von Simon Hinteregger in der 79. Minute, der jedoch unglücklich am Torhüter des SV Seeboden scheiterte. Die Gäste hingegen kamen immer besser ins Spiel und konnten ihre Chancen effektiver nutzen.

SV Seeboden dreht auf und dominiert die zweite Halbzeit

In der zweiten Halbzeit setzte sich SV Seeboden schließlich durch und ließ den Gastgebern keine Chance mehr. Die 46. Minute brachte eine ungefährliche Ecke für SV Seeboden, doch die Angriffswellen sollten erst noch folgen. Nachdem es in der 64. Minute eine Riesenchance für SV Seeboden gab, die noch ungenutzt blieb, folgte in der 67. Minute das 2:1 durch Amer Jukan, der seine zweite Chance des Spiels souverän verwandelte.

Die Mannschaft von SV Seeboden ließ nicht locker und erhöhte in der 80. Minute auf 3:1 durch Seid Zukic, der alleine auf das Tor zulief und die Nerven behielt. Kurz vor dem Abpfiff legte Zukic noch einmal nach und erzielte in der 90. Minute per Freistoß das 4:1. Damit besiegelte er endgültig den Sieg für sein Team. Trotz einiger Chancen für WSG Radenthein, wie in der 58. Minute, als eine gute Möglichkeit ungenutzt blieb, konnten die Gastgeber das Spiel nicht mehr drehen.

In den letzten Minuten versuchte WSG Radenthein noch einmal alles, um das Ergebnis zu verbessern, jedoch ohne Erfolg. Schließlich endete das Spiel nach 95 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für SV Seeboden. Die Auswärtsmannschaft zeigte eine starke Leistung und verdiente sich den Sieg durch effektive Chancenverwertung und eine solide Abwehrleistung. WSG Radenthein hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und analysieren, woran es gelegen hat, dass man in der zweiten Halbzeit so stark nachgelassen hat.

Unterliga West: Radenthein : Seeboden - 1:4 (1:1)

93 Seid Zukic 1:4

80 Seid Zukic 1:3

67 Amer Jukan 1:2

39 Gaber Petric 1:1

15 Amer Jukan 0:1

