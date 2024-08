SC Landskron gewinnt Top-Spiel in Nußdorf

Spielberichte

In einem Match in der Unterliga West setzte sich der SC Landskron im Duell zweier bislang ungeschlagener Mannschaften mit einem 3:1-Sieg beim FC-WR Nußdorf/Debant durch. Die Gäste legten einen starken Start hin und konnten früh in Führung gehen, doch auch die Hausherren zeigten Kampfgeist und erzielten den zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende war es jedoch Landskron, das die entscheidenden Treffer erzielte und sich die drei Punkte sicherte.

Gäste gehen zwei Mal in Führung

Von Beginn an zeigten die Gäste ihre Offensivqualitäten. Bereits in der 11. Minute ging Landskron durch Christopher Kotz in Führung. Kotz nutzte einen Fehler in der Nußdorfer Abwehr eiskalt aus und brachte sein Team in Führung. Die Hausherren versuchten sofort zu antworten und hatten in der Folge einige gute Chancen, doch der starke SC-Torwart, Alexander Pöschl, verhinderte den Ausgleich mehrmals.

In der 22. Minute gab es eine Trinkpause, was bei den hohen Temperaturen von rund 33 Grad sicherlich nötig war. Nach der kurzen Erfrischung drückte Nußdorf/Debant weiter auf den Ausgleich. Der Einsatz der Heimischen wurde in der 41. Minute belohnt, als Dino Zenkovic nach einem Abwehrfehler den Ball im Netz unterbrachte und zum 1:1 ausglich. Doch die Freude währte nicht lange, denn kurz vor der Halbzeitpause brachte Markus Ulbing Landskron erneut in Führung. Mit einem knappen 2:1 für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

Wilpernig macht den Deckel drauf

Beide Mannschaften kamen unverändert aus der Kabine und die zweite Halbzeit begann mit Anstoß für Landskron. Die ersten Minuten verliefen jedoch relativ ruhig, ohne nennenswerte Aktionen. Nußdorf/Debant bemühte sich um den erneuten Ausgleich, doch Landskron verteidigte geschickt und ließ kaum gefährliche Aktionen zu.

In der 65. Minute fiel schließlich die Entscheidung: Christian Wilpernig erzielte das 3:1 für die Gäste und setzte damit den Schlusspunkt unter eine überzeugende Vorstellung seines Teams. Nußdorf hatte zwar noch einige Möglichkeiten, doch entweder scheiterten die Hausherren an der eigenen Präzision oder am glänzend aufgelegten Torwart Pöschl.

Auch eine erneute Trinkpause in der 74. Minute brachte keine Wende mehr. In den letzten Minuten des Spiels gab es noch einige Aufregung, aber keine weiteren Treffer. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff Schiedsrichter Dietz die Partie ab und der SC Landskron konnte sich über einen verdienten 3:1-Auswärtssieg freuen.

