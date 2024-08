Spannendes Duell zwischen Seeboden und Gmünd endet Unentschieden

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 14:00

Im dritten Spiel der Unterliga West traf der SV Seeboden auf den ASKÖ Gmünd. Beide Mannschaften zeigten eine beeindruckende Leistung, was zu einem packenden 2:2-Unentschieden führte. Die Begegnung war von Beginn an intensiv und hielt die Zuschauer in Atem, da beide Teams mit leidenschaftlichem Einsatz und zahlreichen Torchancen glänzten.

Hektische erste Halbzeit

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und die Gastgeber vom SV Seeboden legten früh los. Bereits in der 13. Minute ging der SV Seeboden durch ein unglückliches Eigentor von Daniel Vasiljevic in Führung, das nach einer gut getretenen Ecke durch Jukan zustande kam. Doch die Freude währte nicht lange. Nur zehn Minuten später, in der 23. Minute, nutzte Juro Kovacic einen Fehler von Hamsic und erzielte den Ausgleich für die Gmünder.

Die Gäste wurden in der Folge stärker und übernahmen mehr Kontrolle über das Spiel. In der 31. Minute gelang es ihnen, durch eine schöne Kombination erneut zuzuschlagen. Kovacic war wieder zur Stelle und köpfte den Ball ins Netz, nachdem er sich durch die Abwehr der Seebodner gespielt hatte. Der ASKÖ Gmünd lag somit mit 2:1 vorne. Doch der SV Seeboden ließ sich nicht unterkriegen. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 33. Minute, sorgte Denis Zolotic nach einer Vorlage von Tscheru für den verdienten Ausgleich, indem er den Ball volley ins Tor schoss. Diesen Spannungsbogen nahmen die Teams mit in die Pause, die mit einem 2:2-Unentschieden endete.

Spannung bis zur letzten Minute

Die zweite Halbzeit begann ebenso intensiv wie die erste. Beide Mannschaften hatten sich offensichtlich vorgenommen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 43. Minute hatte der ASKÖ Gmünd eine Großchance, das Spiel zu entscheiden, doch Rozman klärte auf der Linie und verhinderte das 3:2. Auf der anderen Seite hatte der SV Seeboden in der 78. Minute ebenfalls Pech, als Payer nur die Latte traf.

Der ASKÖ Gmünd hatte seinerseits in der 66. Minute Pech, als Potocnik nach einem Traumpass von Bliem nur die Latte traf. Trotz der zahlreichen Chancen auf beiden Seiten sollte es jedoch bei dem 2:2 bleiben. Die Partie endete nach 90 Minuten ohne Nachspielzeit und wurde von den Zuschauern mit großem Applaus bedacht.

Der SV Seeboden und der ASKÖ Gmünd lieferten sich ein faires und hochklassiges Derby, das keinen Sieger hervorbrachte, aber eindrucksvoll zeigte, wie ausgeglichen die Mannschaften in der Unterliga West sind. Es bleibt abzuwarten, wie sich beide Teams in den kommenden Spielen schlagen werden.

Unterliga West: Seeboden : Gmünd - 2:2 (2:2)

33 Denis Zolotic 2:2

31 Juro Kovacic 1:2

23 Juro Kovacic 1:1

13 Eigentor durch Daniel Vasiljevic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.