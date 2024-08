Enge erste Halbzeit und dann Urbas-Festspiele! Der FC Lurnfeld triumphiert mit 3:0 über den FC Dölsach

Spielberichte

In einem spannenden Duell in der Unterliga West (KTN) konnte der FC Lurnfeld den FC Dölsach mit 3:0 bezwingen. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit sorgten die Gastgeber im zweiten Durchgang für klare Verhältnisse und sicherten sich letztlich verdiente drei Punkte. Das Spiel, das in der dritten Runde der Liga stattfand, hielt zahlreiche spannende Momente bereit und endete mit einem souveränen Sieg für den FC Lurnfeld.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Der Anpfiff des Spiels zwischen dem FC Lurnfeld und dem FC Dölsach erfolgte ohne nennenswerte Aktionen in den ersten Minuten. In der 14. Minute gab es noch keine gefährlichen Szenen zu verzeichnen. Doch bald nahmen die Teams Fahrt auf. In der 18. Minute zeigten die Gastgeber eine gute Kombination vor dem Strafraum, allerdings ging der Abschluss vorbei.

Der FC Dölsach erarbeitete sich in der 22. Minute eine riesige Chance. Nach einem präzisen Zuspiel stand die Nummer 9 der Gäste allein vor dem Tor des FC Lurnfeld, doch Torwart Uli parierte glänzend. Die Gastgeber hatten ebenfalls ihre Chancen, so zum Beispiel kurz vor der Halbzeitpause, als eine gefährliche Flanke auf Daniel Urbas in letzter Sekunde noch abgefälscht wurde (45. Minute).

Zur Halbzeit stand es somit 0:0, wobei der FC Lurnfeld mehr vom Spiel hatte, die effektiveren Chancen jedoch auf Seiten des FC Dölsach lagen (45. Minute). Direkt nach der Pause setzte der FC Lurnfeld ein erstes Ausrufezeichen. Die Nummer 7 der Gastgeber zog einfach mal ab, doch der Torwart der Gäste konnte den Ball zur Ecke parieren (46. Minute).

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag. In der 56. Minute fasste sich Julian Müller ein Herz und zog aus 20 Metern ab. Der Ball schlug sehenswert im rechten unteren Eck ein, und der FC Lurnfeld ging mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer setzte die Gäste unter Druck, und der FC Dölsach versuchte, das Blatt zu wenden.

Die Gastgeber blieben jedoch am Drücker. In der 70. Minute gelang Daniel Urbas das 2:0, nachdem er eine schöne Ecke von Hahn per Kopfball verwertete. Nur eine Minute später bekam der FC Lurnfeld einen Elfmeter zugesprochen, den Daniel Urbas sicher verwandelte und somit auf 3:0 erhöhte (72. Minute).

Der FC Dölsach gab sich nicht auf und hatte in der 75. Minute eine gute Gelegenheit per Freistoß, der jedoch knapp rechts am Tor vorbeiging. Dennoch konnte der FC Dölsach die drohende Niederlage nicht mehr abwenden. Die verbleibenden Minuten brachten keine nennenswerten Aktionen mehr, und das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 3:0 für den FC Lurnfeld (90. Minute).

Nach einem intensiven Spiel konnte sich der FC Lurnfeld somit über drei wichtige Punkte freuen, die das Team in der Tabelle der Unterliga West (KTN) weiter nach oben klettern lassen. Der FC Dölsach muss hingegen an seiner Chancenverwertung arbeiten, um in den kommenden Spielen erfolgreicher zu sein.

Unterliga West: Lurnfeld : FC Dölsach - 3:0 (0:0)

72 Daniel Urbas 3:0

70 Daniel Urbas 2:0

56 Julian Müller 1:0

