Sportunion Matrei mit dominantem Auftritt am Faakersee

Spielberichte

Details Sonntag, 18. August 2024 18:07

In einem einseitigen Duell setzte sich die Sportunion Matrei in der Unterliga West souverän mit 4:0 beim FC Faakersee durch. Schon zur Halbzeit lagen die Matreier mit drei Toren in Führung und zeigten eine beeindruckende Effizienz vor dem Tor. Die Faaker hingegen hatten kaum Chancen, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Trotz kämpferischer Leistung in der zweiten Halbzeit gelang den Hausherren kein Treffer, und Matrei setzte mit einem vierten Tor den Schlusspunkt.

Matrei mit souveräner 3:0-Führung

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, wobei die Gäste aus Osttirol von Beginn an die Kontrolle übernahmen. Bereits in der 15. Minute fiel das erste Tor: Oliver Steiner zog von der linken Seite ab und traf flach ins linke Eck. Faakersees Torhüter Michael Lessiak war zu spät am Ball, und Matrei führte mit 1:0. Der FC Faakersee versuchte zu antworten, aber eine Einzelaktion von Cajetan Kolig endete ohne Erfolg, als der Ball im Toraus landete.

In der 21. Minute zeigte sich die Matreier Offensive erneut gefährlich. Wibmer schoss aus der Ferne, aber Lessiak war zur Stelle. Doch in der 37. Minute gelang den Gästen das zweite Tor. Eine schöne Kombination der Osttiroler führte dazu, dass Riepler nach einem Zuspiel von Ronacher das 2:0 erzielte.

Der FC Faakersee kämpfte weiter, konnte jedoch keine nennenswerten Chancen kreieren. Die Gäste hingegen erhöhten kurz vor der Halbzeitpause erneut. In der 43. Minute traf Luca Ronacher sehenswert und mühelos zum 3:0. Mit diesem klaren Vorsprung gingen die Mannschaften in die Halbzeit.

Gäste bleiben dominant

Nach der Pause zeigte sich ein ähnliches Bild. Die Sportunion Matrei ließ dem FC Faakersee kaum Raum zur Entfaltung und setzte die Hausherren weiter unter Druck. In der 56. Minute fiel dann das vierte und letzte Tor des Spiels. Philipp Wibmer traf nach einem Weitschuss zum 4:0 und besiegelte damit den klaren Sieg der Gäste.

Der FC Faakersee gab sich trotz des deutlichen Rückstands nicht auf und versuchte, den Ehrentreffer zu erzielen. In der 75. Minute hatte Andi Unterguggenberger nach einem schönen Zuspiel von Roman Adunka den Ball im Netz, doch das Tor wurde wegen Abseits nicht anerkannt.

In den letzten Minuten des Spiels plätscherte das Geschehen vor sich hin. Die Matreier waren körperlich überlegen und ließen keine weiteren Chancen für die Faaker zu. Ein letzter schöner Angriff der Faaker in der 90. Minute endete ebenfalls im Abseits, und so blieb es beim 4:0-Endstand für die Gäste.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Nadja Kanavc (3341 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Nadja Kanavc mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.