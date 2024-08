4:0! SC Landskron lacht nach souveränem Heimsieg vorerst von der Tabellenspitze

Spielberichte

In der 4. Runde der Unterliga West trafen der SC Landskron und der FC Lurnfeld aufeinander. Das Spiel endete mit einem klaren 4:0-Sieg für die Heimmannschaft. Nach einer zähen ersten Halbzeit konnte der SC Landskron das Spiel in der zweiten Hälfte vollständig kontrollieren, sich den verdienten Sieg sichern und lacht für zumindest 24 Stunden von der Tabellenspitze.

Ulbling schnürt Doppelpack binnen vier Minuten

Das Spiel begann mit einem ruhigen Abtasten beider Mannschaften. In den ersten zehn Minuten war wenig von beiden Teams zu sehen, abgesehen von der ersten nennenswerten Chance für den SC in der vierten Minute. Die Anfangsphase verlief ohne größere Höhepunkte, und beide Mannschaften hatten Schwierigkeiten, gefährliche Aktionen zu kreieren. Beide Teams waren zwar bemüht, zeigten jedoch keine Durchschlagskraft. Auch die erste Trinkpause in der 26. Minute brachte keine Änderungen im Spielgeschehen.

Erst in der 38. Minute gelang dem SC Landskron der Durchbruch. Markus Ulbing erzielte das erste Tor des Spiels und brachte seine Mannschaft in Führung. Diesem Treffer folgte nur vier Minuten später ein weiterer Erfolg für Ulbing, der in der 42. Minute das 2:0 für Landskron markierte. Dieser Doppelschlag brachte die Hausherren in eine komfortable Halbzeitführung, und die Mannschaft konnte mit einem beruhigenden Vorsprung in die Pause gehen.

Arneitz trifft zur Vorentscheidung

Die zweite Halbzeit begann unverändert, und beide Mannschaften kehrten mit denselben Aufstellungen zurück aufs Spielfeld. Lurnfeld bemühte sich, den Anschlusstreffer zu erzielen, doch eine gute Gelegenheit in der 50. Minute wurde von Landskrons Torwart Alexander Pöschl vereitelt.

In der 52. Minute hatte Landskron die Chance, durch einen Freistoß aus guter Position das Spiel vorzeitig zu entscheiden, doch auch dieser Versuch blieb ohne zählbares Ergebnis. In der 66. Minute war es schließlich Daniel Arneitz, der einen Freistoß versenkte und zur Vorentscheidung traf.

Der FC Lurnfeld versuchte weiterhin, den Rückstand zu verkürzen, doch eine weitere gute Möglichkeit in der 81. Minute wurde vergeben. Kurz darauf traf Philipp Gatti ins Schwarze - der Kapitän der Heimsichen drückte den Ball mit vollen Körpereinsatz über die Linie.

Das Spiel endete mit einem deutlichen 4:0-Sieg für den SC Landskron. Die Hausherren zeigten eine starke Leistung und sicherten sich wichtige drei Punkte. Die Mannschaft von Trainer Stefan Stresch kann mit diesem Ergebnis zufrieden sein und wird versuchen, diesen Schwung in die kommenden Spiele mitzunehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (5200 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.