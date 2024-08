Der Knopf ist aufgegangen: Überzeugender Sieg der WSG Radenthein gegen den FC Faakersee

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 15:25

In einer spannenden Partie der 4. Runde der Unterliga West konnte die WSG Radenthein einen beeindruckenden 5:0-Sieg gegen den FC Faakersee einfahren. Von Beginn an zeigten die Gastgeber eine dominante Leistung und ließen den Gästen aus Faak kaum eine Chance. Bereits zur Halbzeit führte Radenthein mit 3:0 und ließ auch in der zweiten Halbzeit nicht nach. Der erste Saisonsieg für die WSG Radenthein war somit ein deutlicher Erfolg.

Frühe Führung und Dominanz

Die WSG Radenthein startete energisch in das Spiel und setzte den FC Faakersee von Anfang an unter Druck. Schon in der 6. Minute gelang Markus Gruber das 1:0 für die Gastgeber, als er den Ball traumhaft ins rechte Kreuzeck schoss. Nur zwei Minuten später konnte Miljan Urosevic auf 2:0 erhöhen. Der frühe Doppelschlag brachte den FC Faakersee ins Wanken, und Radenthein nutzte die Schwächephase der Gäste aus.

Die Faakersee-Kicker hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und konnten sich nur selten gefährlich vor dem Tor der Gastgeber zeigen. In der 19. Minute segelte Matteo Scheucher knapp an einem Eckball vorbei, doch echte Torchancen blieben Mangelware. Die Abwehr der Faakersee-Mannschaft machte es sich oft selbst schwer, was den Druck auf Torwart Lukas Lackner weiter erhöhte.

In der 43. Minute fiel das nächste Tor für die WSG Radenthein. Nach einem Elfmeter übernahm Gaber Petric die Verantwortung und verwandelte sicher zum 3:0-Halbzeitstand. Die Heimmannschaft hatte das Spiel zu diesem Zeitpunkt fest im Griff und zeigte eine beeindruckende Leistung.

Weitere Tore und Verletzungspech

Auch in der zweiten Halbzeit blieb Radenthein die spielbestimmende Mannschaft. In der 69. Minute gelang Fabian Feichter der vierte Treffer für die Gastgeber. Feichter, der nach seiner Rückkehr zur WSG Radenthein sein erstes Tor schoss, erhöhte auf 4:0 und machte den Sieg damit endgültig klar.

Nur sieben Minuten später konnte der gerade eingewechselte 16-jährige Markus Steinwender seinen ersten Saisontreffer erzielen und stellte den Endstand von 5:0 her. Die junge Mannschaft von Radenthein zeigte sich in bester Spiellaune und ließ den Gästen aus Faak keine Chance.

Die Faakersee-Kicker versuchten in den letzten Minuten noch ein Ehrentor zu erzielen, doch es sollte nicht sein. Zudem musste Andreas Unterguggenberger in der 85. Minute verletzungsbedingt vom Platz. Faak spielte die letzten Minuten nur noch zu zehnt, was die Situation weiter erschwerte.

In der 89. Minute parierte Torwart Lukas Lackner noch sehenswert einen Schuss, bekam dabei jedoch den Ball in die Magengegend und musste kurzzeitig behandelt werden. Auch diese Aktion konnte den klaren Sieg der WSG Radenthein nicht mehr gefährden.

Der Schiedsrichter Michael Terbul beendete das Spiel nach 92 Minuten und die WSG Radenthein konnte sich über ihren ersten Saisonsieg freuen. Für den FC Faakersee bleibt die Hoffnung auf bessere Ergebnisse in den kommenden Spielen.

Unterliga West: Radenthein : Faak - 5:0 (3:0)

76 Markus Steinwender 5:0

68 Fabian Kurt Feichter 4:0

41 Gaber Petric 3:0

5 Miljan Urosevic 2:0

3 Markus Florian Gruber 1:0

