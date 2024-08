Spannender Schlagabtausch: FC Hermagor bezwingt SV Union Lind mit 2:1

Spielberichte

Details Sonntag, 25. August 2024 15:29

In einem aufregenden Duell der Unterliga West setzte sich der FC EP Schuller Hermagor knapp mit 2:1 gegen den SV Union Lind durch. Das Spiel bot den Zuschauern viele packende Momente und hielt die Spannung bis zur letzten Minute hoch. Am Ende konnten sich die Gäste durch zwei frühe Tore und eine starke Abwehrleistung gegen die kämpferischen Lindner durchsetzen.

Hermagor startet stark

Bereits in den ersten Minuten zeigte der FC Hermagor, dass sie an diesem Tag keine Punkte verschenken wollten. Schon in der 2. Minute bekamen sie einen Freistoß zugesprochen, der jedoch zunächst geklärt wurde. Kurz darauf in der 3. Minute resultierte ein weiterer Freistoß in einer Ecke, die allerdings keine Gefahr für das Tor von SV Union Lind darstellte.

In der 7. Minute drückte Hermagor weiter und dominierte das Spielgeschehen in der Hälfte von Lind. Der erste wirklich gefährliche Angriff des Heimteams folgte in der 9. Minute, als ein Konter im gegnerischen Strafraum endete. Der Ball wurde im Tor untergebracht, doch der Treffer zählte nicht, da der Linienrichter auf Abseits entschied.

Die Gäste belohnten sich für ihre Bemühungen in der 22. Minute: Filip Zupanic nutzte seine Chance und brachte Hermagor mit 1:0 in Führung. Bis zur Halbzeit versuchte SV Union Lind den Ausgleich zu erzielen, doch trotz einiger guter Aktionen, wie einem Schuss in der 35. Minute, blieb ihnen der Erfolg verwehrt.

Eine weitere vielversprechende Gelegenheit bot sich Lind kurz vor der Halbzeitpause, als eine schöne Aktion jedoch nicht erfolgreich im Netz landete. So gingen die Mannschaften mit einem 0:1 in die Kabinen.

Aufholjagd der Lindner bleibt erfolglos

Nach dem Seitenwechsel schien der SV Union Lind entschlossener und setzte Hermagor mehr unter Druck. Doch in der 50. Minute kam es zum nächsten Rückschlag: Ein unglückliches Eigentor von Christoph Zöhrer brachte die Gäste mit 2:0 in Führung. Der Ball wurde von einem Torschuss abgefälscht und landete im eigenen Netz.

Trotz des Rückstands gab Lind nicht auf und verstärkte die Offensive. In der 52. Minute konnten sie einen gefährlichen Freistoß von Hermagor entschärfen. Zahlreiche Eckbälle in den Minuten 53, 56 und 59 zeugten von der Angriffslust der Heimischen, doch der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Eine Glanzparade des Hermagorer Torwarts verhinderte einen Treffer in der 59. Minute.

Ab der 62. Minute rollte Angriff auf Angriff auf das Hermagorer Tor zu, aber die Abwehr hielt stand. Schließlich kam es in der 69. Minute zu einem Elfmeter für Lind. Rene Löschnig übernahm die Verantwortung und verwandelte den Strafstoß in der 70. Minute sicher zum 1:2. Dies gab den Heimischen neuen Schwung, doch trotz weiterer Chancen, wie einer Ecke in der 84. Minute, blieb der Ausgleich aus.

Die letzten Minuten waren von hoher Intensität geprägt. In der 87. Minute schoss Hermagor knapp am Tor vorbei. Kurz darauf lief Nace Begus alleine auf das gegnerische Tor zu, wurde jedoch durch eine Notbremse gestoppt. Ein letzter Elfmeter in der 89. Minute brachte keine Veränderung mehr, und so endete das Spiel schließlich mit 1:2 zugunsten von FC EP Schuller Hermagor.

Unterliga West: SV Lind : Hermagor - 1:2 (0:1)

70 Rene Löschnig 1:2

50 Eigentor durch Christoph Zöhrer 0:2

22 Filip Zupanic 0:1

Details

