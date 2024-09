Jetzt läuft es - die WSG Radenthein siegt auch gegen Rapid Lienz

Spielberichte

Details Sonntag, 01. September 2024 08:07

In einem packenden Spiel der Unterliga West (KTN) setzte sich WSG Radenthein knapp mit 2:1 gegen Rapid Lienz durch. Trotz eines Halbzeitstandes von 1:1 konnten die Gäste am Ende die Oberhand behalten und nahmen die drei Punkte mit nach Hause. Das Dolomitenstadion sah eine hart umkämpfte Partie, die bis zur letzten Minute spannend blieb. Nch dem schlechten Saisonstart haben sich die Granatstädter erholt und feierten den zweiten Sieg in Folge.

Frühe Führung durch Gaber Petric

Schon zu Beginn zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, das Spiel zu dominieren. Nach einem vielversprechenden Start von Rapid Lienz mit einer guten Chance in der achten Minute, die Merte allerdings nicht verwerten konnte, ging WSG Radenthein in der 15. Minute in Führung. Gaber Petric, der sich als einer der besten Spieler auf dem Platz erwies, erzielte das 0:1 für die Gäste. Rapid Lienz versuchte sofort zu antworten, aber ein Abseitstor von Gal in der 9. Minute wurde nicht anerkannt.

Die Hausherren ließen sich jedoch nicht entmutigen und drängten weiter auf den Ausgleich. In der 22. Minute wurden ihre Bemühungen schließlich belohnt. Nach einem gut getretenen Freistoß war es Gal Zinic, der per Direktabnahme zum 1:1 traf. Der Jubel im Dolomitenstadion war groß, und das Spiel war wieder offen.

Spannende zweite Halbzeit und Siegtreffer

Die zweite Halbzeit begann genauso intensiv wie die erste endete. Rapid Lienz zeigte sich weiterhin angriffslustig, konnte jedoch einige gute Chancen nicht nutzen. In der 48. Minute führte ein Freistoß von Panic zu keinem Erfolg. Auch ein schöner Konter in der 52. Minute blieb ungenutzt, da der Pass von Gal zu schwach war. WSG Radenthein blieb stets gefährlich und traf in der 60. Minute durch Gaber Petric erneut, der damit sein zweites Tor des Abends erzielte und den Spielstand auf 1:2 für die Gäste stellte.

Rapid Lienz war bemüht, den erneuten Rückstand auszugleichen, doch die Chancenverwertung blieb mangelhaft. Ein Schuss von Gal in der 66. Minute traf nur die Stange. In der 76. Minute schoss Gal erneut über das Tor. Die Nervosität bei den Heimfans war spürbar, und der Unmut machte sich breit, als Gal in der 77. Minute erneut einen schlechten Abschluss zeigte.

Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen auf beiden Seiten. In der 83. Minute bot sich Rapid Lienz nach einem gut geschossenen Freistoß von Müller eine weitere Chance, die jedoch nicht zum Erfolg führte. Ein mutiger Alleingang von Matej in der 89. Minute blieb ebenfalls ohne Torerfolg. Mit dem Schlusspfiff in der 93. Minute stand das Ergebnis fest: WSG Radenthein gewann mit 2:1.

Die Partie im Dolomitenstadion bot den Zuschauern ein abwechslungsreiches und spannendes Fußballspiel. Trotz vieler Chancen und einer kämpferischen Leistung konnte Rapid Lienz am Ende nicht punkten und musste sich den Gästen aus Radenthein geschlagen geben. Gaber Petric war mit seinen beiden Treffern der Mann des Abends und sicherte seiner Mannschaft die wichtigen drei Punkte.

Unterliga West: Lienz : Radenthein - 1:2 (1:1)

60 Gaber Petric 1:2

22 Gal Zinic 1:1

15 Gaber Petric 0:1

