Hermagor fällt zum ersten Mal um - Matrei entführt drei Punkte

Details Montag, 02. September 2024 14:00

Die Sportunion Matrei konnte im Auswärtsspiel gegen den FC Hermagor einen souveränen 3:0-Sieg einfahren. Trotz einer engagierten Leistung der Gastgeber setzten sich die Gäste letztendlich durch und verdienten sich den klaren Erfolg. Hier ist der detaillierte Spielverlauf des fünften Rundenspiels der Unterliga West.

Erste Halbzeit: Matrei übernimmt die Führung

Der FC Hermagor, der mit derselben Aufstellung wie beim letzten erfolgreichen Cup-Spiel antrat, galt als Favorit, konnte jedoch von Anfang an nicht die erwartete Dominanz aufbauen. Bereits in der 14. Minute zeigten sich erste Schwächen, als Matrei durch schnelles Umschalten Chancen kreierte, jedoch zunächst im Abschluss noch zu unpräzise blieb.

Ein erster guter Torschuss von Zauner in der 28. Minute konnte vom Hermagor-Torhüter Weiskopf sicher gehalten werden. Der Druck der Gäste nahm weiter zu, und in der 37. Minute wurde dieser schließlich belohnt. Philipp Wibmer nutzte eine Flanke, die am langen Eck ankam, um den Ball zwischen die Beine von Hermagors Torhüter Sternig zu schieben und das 1:0 für Matrei zu erzielen.

Hermagor hatte kurz vor der Pause noch eine gute Chance durch Zupanic, der sich im Strafraum durchsetzte, jedoch nur den Torwart anschoss. Somit gingen die Teams mit einem Spielstand von 0:1 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Matrei baut die Führung aus

Die zweite Hälfte begann mit verstärktem Engagement von Hermagor, das bemüht war, den Rückstand aufzuholen. Dennoch gelang es Matrei in der 55. Minute, nach einem Einwurf und einem Kopfball von Steiner das 2:0 zu erzielen. Steiner bekam den Ball acht Meter vor dem Tor und schoss sicher ein.

Hermagor zeigte sich trotz des erneuten Rückschlags kämpferisch. In der 67. Minute verfehlte eine Flanke von Guggenberger nur knapp das Kreuzeck. Weitere Chancen folgten in der 74. und 76. Minute durch Schüsse von Zupanic und Kotz, doch es fehlte die Präzision im Abschluss.

Die Gäste ließen sich nicht aus der Ruhe bringen und verteidigten geschickt. In der 90. Minute setzte Matrei den Schlusspunkt der Partie: Moritz Mair erzielte das 3:0 und besiegelte damit den verdienten Auswärtssieg. Kurz darauf wurde das Spiel abgepfiffen.

Matrei feiert damit einen wichtigen Erfolg und bleibt in der Tabelle der Unterliga West weiterhin auf Erfolgskurs. Hermagor hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sammeln und die Chancenverwertung verbessern, um in den kommenden Spielen wieder erfolgreich zu sein.

Unterliga West: Hermagor : Sportunion Matrei - 0:3 (0:1)

91 Moritz Mair 0:3

55 Oliver Josef Steiner 0:2

37 Philipp Wibmer 0:1

