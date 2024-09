SC Landskron feiert Kantersieg über den SV Seeboden

Spielberichte

Details Dienstag, 03. September 2024 22:47

In der 5. Runde der Unterliga West trafen der Aufsteiger SV Seeboden und der Kärntner Liga Absteiger SC Landskron aufeinander. In einem mitreißenden Spiel zeigten die Gäste aus Landskron, warum sie als Absteiger aus der Kärntner Liga ein ernstzunehmender Gegner in der Unterliga sind. Am Ende des Tages musste sich der SV Seeboden auf heimischem Boden mit einer deutlichen 1:5-Niederlage geschlagen geben.

Frühe Führung für SV Seeboden - Gäste drehen das Spiel vor der Pause

Die Partie begann auf Augenhöhe, beide Mannschaften zeigten von Anfang an, dass sie gewillt waren, die drei Punkte mitzunehmen. Seeboden, das zu Hause auf den Vorteil der eigenen Fans setzen wollte, erwischte den besseren Start. In der 23. Minute gelang es den Gastgebern, den ersten Treffer der Partie in Person von Julian Payer zu erzielen. Es war ein Moment, der Hoffnung bei den Seebodener Anhängern aufkeimen ließ. Doch die Freude währte nicht lange.

Nur sechs Minuten später, in der 29. Minute, glich Christian Wilpernig für den SC Landskron aus. Der Ausgleichstreffer war ein Wendepunkt im Spiel, der den Gästen neuen Schwung verlieh. Die Gäste aus Landskron nutzten diesen Schwung und konnten noch vor der Halbzeitpause durch Luka Gajic in der 36. Minute die Führung übernehmen. Mit einem 1:2 für die Gäste ging es in die Halbzeitpause.

SC Landskron dominiert zweite Hälfte und zieht davon

Nach dem Seitenwechsel setzte Landskron seine dominante Spielweise fort. Schon in der 53. Minute erhöhte Daniel Arneitz per Elfmeter auf 1:3. Der SV Seeboden versuchte, zurück ins Spiel zu finden, doch die Defensive von Landskron stand sicher. In der 71. Minute baute Alexander Reichmann die Führung weiter aus, indem er nach einem Freistoß das 1:4 erzielte.

Der SC Landskron ließ auch in der Schlussphase des Spiels nicht nach. Markus Ulbing setzte in der 82. Minute den Schlusspunkt und markierte den Endstand von 1:5. Trotz einiger weiterer Chancen auf beiden Seiten blieb es dabei, und der SC Landskron konnte einen verdienten Sieg feiern.

Mit diesem überzeugenden Auswärtssieg sicherte sich der SC Landskron nicht nur drei wichtige Punkte, sondern auch vorübergehend die Tabellenführung in der Unterliga West. Für den SV Seeboden war es eine schmerzhafte Lektion, dass das Niveau in der Unterliga West eine deutliche Steigerung gegenüber der 1. Klasse A darstellt. Landskron hingegen untermauerte seine Ambitionen, den direkten Wiederaufstieg in die Kärntner Liga anzupeilen.

Für Seeboden wird es in den kommenden Spielen darauf ankommen, diese Niederlage schnell zu verarbeiten und die positiven Ansätze aus der Anfangsphase des Spiels mitzunehmen. Landskron jedoch kann nach diesem eindrucksvollen Sieg mit breiter Brust in die nächsten Begegnungen gehen.

Unterliga West: Seeboden : Landskron - 1:5 (1:2)

82 Markus Ulbing 1:5

75 Alexander Reichmann 1:4

54 Daniel Arneitz 1:3

35 Luka Gajic 1:2

30 Christian Wilpernig 1:1

23 Julian Payer 1:0

Details

