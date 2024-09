SC Landskron feiert gegen Rothenthurn 4:1-Heimsieg

Spielberichte

Details Samstag, 07. September 2024 18:49

In einer Begegnung der 6. Runde der Unterliga West sicherte sich der SC Landskron einen klaren 4:1-Sieg gegen den SV Rothenthurn. Die Burgherren von Landskron dominierten das Spiel nach anfänglichen Schwierigkeiten und zeigten eine starke Leistung, die ihnen letztlich den verdienten Sieg einbrachte. Obwohl Rothenthurn kämpferisch dagegenhielt und auch gute Chancen hatte, konnten die Gäste den Landskronern nichts entgegensetzen.

Landskron legt vor

Die Partie begann auf dem Sportzentrum Landskron bei idealem Fußballwetter mit einer leichten Brise und sonnigem Himmel. Schon in der Anfangsphase hatte Landskron eine Top-Chance durch Markus Ulbing, die jedoch ungenutzt blieb. Kurz darauf, in der 11. Minute, gelang es Phillipp Gatti, den ersten Treffer für die Heimischen zu erzielen und die grüne Mamba mit 1:0 in Führung zu bringen.

Rothenthurn gab sich jedoch nicht geschlagen und erspielte sich mehrere Chancen, die vom Landskroner Torhüter Alexander Pöschl vereitelt wurden. Insbesondere in der 31. Minute hatten die Gäste drei Großchancen in kurzer Zeit, doch Pöschl hielt seinen Kasten sauber. In der 25. Minute gelang Landskron durch eine schöne Kombination das zweite Tor, als Christopher Kotz den Ball im Netz versenkte. Mit einem Halbzeitstand von 2:0 gingen die Teams in die Kabinen.

Hausherren lassen nichts anbrennen

Auch in der zweiten Hälfte zeigte sich Landskron in guter Form. In der 58. Minute erzielte Christian Wilpernig das 3:0 für die Gastgeber. Trotz der komfortablen Führung ließ Landskron nicht nach und erhöhte weiter den Druck. Eine spektakuläre Aktion in der 62. Minute brachte zwar kein weiteres Tor, doch in der 71. Minute sorgte Nemanja Lukic mit einem Schuss ins linke Toreck für das 4:0.

Rothenthurn kämpfte weiter und belohnte sich schließlich in der 86. Minute mit dem Ehrentreffer durch Grega Gorisek. Trotz dieses Tores blieb es bei der Dominanz der Gastgeber, und das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Sieg für den SC Landskron.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (5650 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.