Spannendes Duell in der Unterliga West: ASKÖ Gmünd feiert Last-Minute-Sieg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 6. Runde der Unterliga West setzte sich der ASKÖ Gmünd in letzter Sekunde gegen Rapid Lienz mit 3:2 durch. Die Begegnung war geprägt von intensiven Zweikämpfen und einem dramatischen Schlusspunkt in der Nachspielzeit. Während die Gmünder drei wichtige Punkte einfahren konnten, bleibt Rapid Lienz weiterhin ohne Punktgewinn in der laufenden Saison.

Gmünd mit klarer 2:0-Führung

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigte sich, dass beide Teams entschlossen waren, den Platz als Sieger zu verlassen. Rapid Lienz hatte die erste nennenswerte Chance, als Sandro Unterreiner den Ball in Richtung Gal Zinic spielte, dieser jedoch knapp verpasste. Auf der anderen Seite vergab Nico Payer eine gute Gelegenheit für Gmünd.

In der 27. Minute fiel dann das erste Tor des Spiels. Nach einem schönen Steilpass von Nico Payer legte Marko Pranjic den Ball auf Domen Potocnik ab, dessen Schuss leicht abgefälscht unhaltbar im Tor landete. Der ASKÖ Gmünd führte mit 1:0. Nur fünf Minuten später erhöhte Juro Kovacic auf 2:0, nachdem er einen Schuss von Maximilian Kohlmaier im Tor unterbrachte.

Rapid Lienz gab sich jedoch nicht geschlagen. Noch vor der Halbzeitpause konnte Dominik Müller per Freistoß den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielen. Sein Schuss war unhaltbar für den Gmünder Torwart Alexander Stranner und setzte einen spannenden Schlusspunkt unter die erste Halbzeit.

Dramatische Schlussminuten

Die zweite Halbzeit begann mit Chancen auf beiden Seiten. Gmünd kam durch Nico Payer und Juro Kovacic zu guten Möglichkeiten, doch Torwart Jakub Corej von Rapid Lienz parierte hervorragend. Lienz blieb ebenfalls gefährlich, doch ein Schuss von Lukas Lassnig ging über das Tor.

In der 78. Minute kam Rapid dann zum verdienten Ausgleich. Nach einer schnellen Ecke von Sandro Unterreiner köpfte Danijel Panic den Ball aus 11 Metern ins Tor. Die Gmünder Abwehr war bei dieser Aktion nicht aufmerksam genug, und plötzlich stand es 2:2.

Das Spiel schien auf ein Unentschieden hinauszulaufen, doch in den letzten Minuten wurde es noch einmal richtig spannend. Zunächst hatte Sandro Unterreiner die Chance für Rapid Lienz, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Dann kam die entscheidende Szene in der Nachspielzeit: Ein langer Einwurf von Marko Pranjic sorgte für Chaos im Strafraum der Gäste, und Maximilian Kohlmaier stocherte den Ball irgendwie ins Netz. Der ASKÖ Gmünd führte mit 3:2 und sicherte sich somit den Sieg.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Matteo2007

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Matteo2007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.