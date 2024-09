Überzeugender Auswärtssieg für die Sportunion Matrei gegen den SV Union Lind

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 09:38

In einem spannenden Spiel der Unterliga West (KTN) konnte sich die Sportunion Matrei mit einem deutlichen 4:1 gegen den SV Union Lind durchsetzen. Bereits zur Halbzeit führte Matrei mit 3:1 und legte in der zweiten Halbzeit noch einmal nach. Matchwinner waren unter anderem Hannes Wibmer und Luca Ronacher, die mit ihren Treffern maßgeblich zum Erfolg beitrugen. Die Heimmannschaft konnte trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers durch Julian Mataln das Blatt nicht mehr wenden.

Blitzstart für die Gäste

Das Spiel begann mit einer hohen Intensität, wobei die Sportunion Matrei bereits in den ersten Minuten dominierte. Schon in der 5. Minute hatte Matrei die erste Ecke, die jedoch ohne Erfolg blieb. Nur wenige Minuten später, in der 11. Minute, nutzte Hannes Wibmer eine präzise Flanke und köpfte den Ball gekonnt zum 1:0 für Matrei ins Netz.

SV Union Lind versuchte, schnell zu antworten, konnte jedoch keine entscheidenden Aktionen vorweisen. Stattdessen erhöhten die Gäste in der 25. Minute auf 2:0. Jonathan Panzl erzielte mit einem beeindruckenden Weitschuss ein sehenswertes Tor. Nur fünf Minuten später, in der 30. Minute, war es erneut Matrei, die jubeln konnten. Benjamin Cosic verwandelte eine Ecke per Kopf zum 3:0.

Der SV Union Lind zeigte sich jedoch kämpferisch und konnte in der 32. Minute durch einen wunderbaren Freistoßtreffer von Julian Mataln auf 1:3 verkürzen. Dies brachte etwas Hoffnung für die Heimmannschaft zurück, die aber im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit keine weiteren Treffer erzielen konnte.

Matrei setzt den Schlusspunkt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einer dominanten Sportunion Matrei. In der 48. und 52. Minute konnten sie zwei Ecken für sich verbuchen, die jedoch nicht zu einem weiteren Tor führten. Ein weiterer Freistoß in der 58. Minute sorgte schließlich für das 4:1 durch Luca Ronacher, der den Ball gekonnt im Tor unterbrachte.

Der SV Union Lind konnte in der zweiten Halbzeit nur wenige Akzente setzen. Die Gäste hatten weiterhin die Kontrolle über das Spiel und erarbeiteten sich mehrere Chancen, die jedoch nicht in weitere Tore umgemünzt wurden. In der 72. und 86. Minute hatte Matrei noch zwei Freistoßmöglichkeiten, die jedoch keine Gefahr für das gegnerische Tor darstellten.

Matrei spielte souverän die Zeit herunter und ließ dem Gegner kaum Möglichkeiten zur Entfaltung. In der 80. Minute wurde noch ein Pass hinter die Abwehrkette abgefangen, da der Stürmer im Abseits stand. Ein letzter Versuch von Matrei in der 86. Minute wurde durch die Mauer der Heimmannschaft geblockt.

Schließlich endete das Spiel nach 90 Minuten mit einem klaren 4:1-Sieg für die Sportunion Matrei. Die Gäste konnten sich über einen verdienten Sieg freuen, während der SV Union Lind trotz guter Ansätze und eines sehenswerten Freistoßtores von Julian Mataln das Nachsehen hatte. Matrei präsentierte sich als die stärkere Mannschaft und sicherte sich verdient die drei Punkte in der 6. Runde der Unterliga West (KTN).

Unterliga West: SV Lind : Sportunion Matrei - 1:4 (1:3)

58 Luca Ronacher 1:4

32 Julian Mataln 1:3

30 Benjamin Cosic 0:3

25 Jonathan Panzl 0:2

11 Hannes Wibmer 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.