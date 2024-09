Rote Laterne abgegeben! Dölsach jubelt über ersten Saisonsieg gegen Faakersee

Spielberichte

Details Sonntag, 08. September 2024 17:35

Im sechsten Saisonspiel der Unterliga West konnte der FC Dölsach seinen ersten Saisonsieg feiern und setzte sich mit einem beeindruckenden 4:0 gegen den FC Faakersee durch. Die Partie, die im heimischen Stadion des FC Dölsach stattfand, begann vielversprechend und endete in einem verdienten Schützenfest für die Hausherren. Der FC Dölsach dominierte das Spielgeschehen über weite Strecken und ließ den Gästen kaum Chancen auf einen Torerfolg.

Frühe Dominanz und Führung für Dölsach

Bereits in den ersten Minuten zeigten beide Teams, dass sie gewillt waren, den Sieg zu erringen. Eine gute Möglichkeit für den FC Dölsach in der 3. Minute verfehlte jedoch das Ziel knapp. Der FC Faakersee konnte in der 7. Minute ebenfalls eine gute Chance herausspielen, doch auch hier blieb der Torerfolg aus.

Nach mehreren vielversprechenden Möglichkeiten, unter anderem in der 13., 17. und 20. Minute, als ein Tor des FC Faakersee aufgrund einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde, gelang dem FC Dölsach schließlich in der 45. Minute die verdiente Führung. Philipp Hochegger traf nach einer traumhaften Vorlage von Raphael Wibmer zum 1:0, was das Stadion in Jubel versetzte. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

In der zweiten Halbzeit blieb der FC Dölsach die dominierende Mannschaft. Der FC Faakersee hatte zwar in der 52. Minute eine gute Chance, die jedoch nur das Außennetz traf. Weitere Chancen für den FC Dölsach folgten in der 60., 66., 69. und 74. Minute, ehe Raphael Wibmer in der 66. Minute nach einer Vorlage von Pascal Oberganschnig das 2:0 erzielte. Trotz eines gefährlichen Schusses des FC Faakersee, der über das Tor ging, blieb Dölsach am Drücker.

In den Schlussminuten setzte der FC Dölsach schließlich noch zwei Treffer drauf. Elias Sint-Unterholzer erhöhte in der 88. Minute auf 3:0, nachdem sein Schuss leicht abgefälscht wurde. Kurz vor dem Schlusspfiff machte Stefan Mariner mit seinem Tor zum 4:0 in der 90. Minute den Deckel drauf und besiegelte den klaren Sieg für die Hausherren.

Der Schlusspfiff ertönte nach einer vierminütigen Nachspielzeit, und der FC Dölsach konnte den ersten Saisonsieg bejubeln. Der FC Faakersee hingegen musste eine weitere Niederlage hinnehmen und hofft auf bessere Ergebnisse in den kommenden Spielen. Dölsach hat mit diesem überzeugenden Sieg eindrucksvoll gezeigt, dass mit ihnen in dieser Saison noch zu rechnen ist und wird nächstes Wochenende mit breiter Brust zum Derby gegen Lienz auflaufen.

Unterliga West: FC Dölsach : Faak - 4:0 (1:0)

92 Stefan Mariner 4:0

88 Elias Sint-Unterholzer 3:0

66 Raphael Wibmer 2:0

45 Philipp Hochegger 1:0

Details

