Spektakel in der Unterliga West: FC Hermagor feiert gegen Gmünd 5:3-Sieg

Spielberichte

In einem packenden Spiel der Unterliga West setzte sich der FC Hermagor in der 7. Runde gegen die ASKÖ Gmünd mit 5:3 durch. Beide Teams lieferten sich von Anfang an einen offenen Schlagabtausch, wobei besonders die zweite Halbzeit für reichlich Spannung sorgte. Mit diesem Sieg konnte Hermagor seine Negativserie beenden und wichtige Punkte einfahren.

Hermagor dreht Spiel

Die Partie begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 6. Minute konnte Marko Pranjic den ersten Treffer für Gmünd erzielen. Vorausgegangen war ein Eckball und ein Kopfball, der direkt im Tor landete. Die Gmünder machten in den ersten Minuten mächtig Druck und hätten fast das 0:2 erzielt, doch Hermagors Torhüter war zur Stelle.

Doch der FC ließ sich nicht lange bitten und antwortete prompt. In der 15. Minute erzielte Jaka Korn den Ausgleichstreffer zum 1:1. Nur vier Minuten später war es Filip Zupanic, der mit einem weiteren Tor die Heimmannschaft mit 2:1 in Führung brachte. Hermagor dominierte fortan das Spielgeschehen und erarbeitete sich zahlreiche Chancen, darunter mehrere Eckbälle und gefährliche Schüsse. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Michael Sternig nach einem schönen Spielzug auf 3:1.

Doppelschlag der Gäste - Entscheidung in der Schlussminute

Nach der Pause setzte Hermagor seinen Offensivdrang fort. Bereits in der 46. Minute erzielte erneut Michael Sternig das 4:1. Gmünds Torhüter hatte alle Hände voll zu tun, konnte aber weitere Treffer zunächst verhindern. In der 64. Minute konnte Gmünd durch Maximilian Kohlmaier verkürzen. Nur wenige Minuten später brachte Tobias Bliem sein Team mit einem weiteren Treffer auf 4:3 heran.

Die Schlussphase war von hektischen Angriffen und zahlreichen Möglichkeiten auf beiden Seiten geprägt. Hermagor hatte mehrfach die Chance, das Spiel endgültig zu entscheiden, scheiterte jedoch immer wieder am gut aufgelegten Gmünder Torhüter. Erst in der 90. Minute gelang Filip Zupanic das erlösende 5:3 für den FC, das den Endstand markierte.

Das Spiel endete schließlich nach 94 Minuten, in denen beide Teams alles gegeben hatten. Der FC Hermagor konnte sich letztlich durchsetzen und feierte einen verdienten Heimsieg, während Gmünd trotz einer starken Leistung mit leeren Händen das Spielfeld verlassen musste.

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Richard Waditzer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.