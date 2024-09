SV Union Lind triumphiert in Lurnfeld

Spielberichte

Samstag, 14. September 2024

Der SV Union Lind hat sich in der 7. Runde der Unterliga West mit einem eindrucksvollen 4:1-Sieg beim FC Lurnfeld durchgesetzt. Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Gäste mit einem knappen Vorsprung führten, dominierte Lind die zweite Halbzeit und zeigte sich besonders effizient vor dem Tor. Laurin Unterluggauer und Julian Mataln ragten mit ihren Leistungen heraus und trugen entscheidend zum Sieg ihres Teams bei.

Gäste mit früher Führung

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Bereits in der 12. Minute setzte sich Linds Nace Begus durch und schlenzte den Ball ins Tor, was die Gäste in Führung brachte. Der FC Lurnfeld zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. Trotz einiger Chancen konnten die Hausherren in der ersten Halbzeit keinen Treffer erzielen. Die Gäste verteidigten geschickt und gingen mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Nach der Pause kam der FC Lurnfeld mit neuem Elan aus der Kabine. Bereits in der 47. Minute gelang es Elias Rainer, nach einem beeindruckenden Solo, den Ball platziert ins Kreuzeck zu setzen und den Ausgleich zum 1:1 zu erzielen. Doch die Freude währte nur kurz. In der 48. Minute antwortete Julian Mataln für Lind und stellte die Führung mit einem präzisen Abschluss wieder her.

Unterluggauer macht Sack zu

Mit der Führung im Rücken spielte der SV Union Lind befreit auf und dominierte zunehmend das Spielgeschehen. In der 58. Minute baute Gabriel Brandner die Führung der Gäste aus. Nach einem Eckball von Julian Mataln köpfte Brandner den Ball gekonnt ins Tor und stellte auf 1:3.

Der FC Lurnfeld versuchte sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, doch die Bemühungen blieben erfolglos. Eine gefährliche Ecke auf Urbas in der 71. Minute blieb ungenutzt, und auch andere Chancen führten zu keinem weiteren Torerfolg. Die Gäste hingegen zeigten sich weiterhin effizient. In der 73. Minute sorgte Laurin Unterluggauer für die endgültige Entscheidung. Nach einem perfekten Zuspiel von Mataln traf Unterluggauer gegen den Laufweg von Torhüter Didyk und markierte das 1:4.

In den Schlussminuten konnte der FC trotz zahlreicher Bemühungen keinen weiteren Treffer erzielen. Ein Freistoß in der 79. Minute blieb ohne Erfolg und auch in der 90. Minute war das Glück nicht auf der Lurnfelder Seite, als der Ball einfach nicht ins Tor wollte. Der Schlusspfiff in der 91. Minute besiegelte den verdienten 4:1-Sieg für den SV Union Lind.

Unterliga West: Lurnfeld : SV Lind - 1:4 (0:1)

73 Laurin Unterluggauer 1:4

58 Gabriel Brandner 1:3

48 Julian Mataln 1:2

47 Elias Peter Rainer 1:1

12 Nace Begus 0:1

