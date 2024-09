Der Tauernwind half mit - Matrei überrollt die WSG Radenthein mit 8:1

Spielberichte

Details Sonntag, 15. September 2024 07:08

Die Sportunion Matrei dominierte das Spiel gegen die WSG Radenthein von Anfang an und fuhr einen überzeugenden 8:1-Sieg ein. Die Hausherren ließen den Gästen kaum eine Chance und setzten ihre Siegesserie eindrucksvoll fort. Besonders in der ersten Halbzeit demonstrierte Matrei seine Offensivkraft und ließ den Radentheinern keine Möglichkeit, ins Spiel zu finden.

Überlegene erste Halbzeit der Sportunion Matrei

Schon früh im Spiel setzte die Sportunion Matrei die Weichen auf Sieg. Bereits in der 10. Minute brachte Michael Berger die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Das Team aus Matrei setzte die Radentheiner von Beginn an unter Druck und zeigte keine Gnade. In der 26. Minute baute Luca Ronacher die Führung auf 2:0 aus, nachdem er einen präzisen Schuss im Netz unterbrachte.

Das Eigentor von Radentheins Luca Ronacher in der 28. Minute erhöhte den Vorsprung der Matreier auf 3:0. Die Gäste schienen keinen Weg zu finden, den Angriffswellen der Hausherren standzuhalten. Kurz vor der Halbzeitpause legte Michael Berger erneut nach und erzielte das 4:0. Mit diesem klaren Ergebnis ging es in die Pause, während die Radentheiner bis dahin kaum ins Spiel gefunden hatten.

Torreigen setzt sich in der zweiten Halbzeit fort

Nach der Halbzeitpause gelang es Radenthein, etwas Selbstbewusstsein zu tanken. In der 51. Minute erzielte Miljan Urosevic den Ehrentreffer für die Gäste und verkürzte auf 4:1. Doch dies sollte der einzige Lichtblick für Radenthein in diesem Spiel bleiben.

Die Sportunion Matrei ließ sich durch das Gegentor nicht aus dem Konzept bringen und stellte ihre Offensivkraft erneut unter Beweis. Oliver Steiner traf in der 63. Minute zum 5:1 und setzte damit ein klares Zeichen. Wenige Minuten später, in der 71. Minute, erhöhte Manuel Hanser per Elfmeter auf 6:1. Matrei dominierte das Spiel weiterhin nach Belieben und ließ den Radentheinern keine Chance zur Erholung.

In der 75. Minute traf Oliver Steiner erneut und erzielte das 7:1 für die Hausherren. Den Schlusspunkt setzte Michael Berger in der 78. Minute, der nach einer Vorlage von Jonas Wibmer den Endstand von 8:1 herstellte. Die Radentheiner waren in dieser Phase des Spiels völlig überfordert und konnten dem Druck der Matreier nicht standhalten.

Zum Abschluss der Partie erhielt Max Unterwandling von WSG Radenthein in der 90. Minute die Gelb-Rote Karte, was die Misere der Gäste komplettierte. Das Spiel endete schließlich mit einem beeindruckenden 8:1-Sieg für die Sportunion Matrei.

Die Sportunion Matrei bewies in diesem Spiel ihre Stärke und zeigte, dass sie in der Unterliga West ein ernstzunehmender Gegner ist. Für die WSG Radenthein hingegen wird es wichtig sein, sich von dieser Niederlage zu erholen und sich auf die kommenden Spiele zu konzentrieren.

Unterliga West: Sportunion Matrei : Radenthein - 8:1 (4:0)

78 Michael Berger 8:1

75 Oliver Josef Steiner 7:1

71 Manuel Hanser 6:1

63 Oliver Josef Steiner 5:1

51 Miljan Urosevic 4:1

38 Michael Berger 4:0

28 Luca Ronacher 3:0

26 Luca Ronacher 2:0

10 Michael Berger 1:0

