Spannendes Unentschieden zwischen SV Seeboden und FC-WR Nußdorf

Spielberichte

Der SV Seeboden am Millstättersee und der FC-WR Nußdorf/Debant lieferten sich ein packendes Duell in der 7. Runde der Unterliga West. Beide Mannschaften gingen mit Ambitionen in die Partie, wobei der Tabellendritte aus Nußdorf eine Siegesserie von vier Spielen vorweisen konnte, während Seeboden versuchte, eine Serie von zwei Niederlagen zu beenden. Am Ende trennten sich die Teams mit einem gerechten 2:2-Unentschieden.

Gäste mit Blitzstart - Seebodener Doppelschlag

Bereits in der dritten Minute übernahm der FC-WR Nußdorf die Führung. Dominik Sporer nutzte eine präzise Flanke und versenkte den Ball gekonnt im Kreuzeck zum 0:1. Nußdorf kontrollierte das Spiel in den Anfangsminuten und ließ den Ball geschickt laufen, während Seeboden Schwierigkeiten hatte, ins Spiel zu finden. Ein Abseitstor von Rozman in der siebten Minute zeigte jedoch, dass die Gastgeber nicht kampflos aufgeben würden.

Der Ausgleich für den SV Seeboden ließ nicht lange auf sich warten. In der 16. Minute gelang es Denis Zolotic, einen Abwehrfehler der Nußdorfer zu nutzen und den Ball unhaltbar im Tor unterzubringen. Die Heimischen hatten nun Oberwasser und drängten weiter nach vorne. Belohnt wurde dieser Einsatz in der 22. Minute, als Sandor Szabo nach einem erneuten Abwehrfehler der Gäste alleine auf das Tor zulief und den Ball sicher zum 2:1 versenkte. Diese Führung gab den Gastgebern weiteres Selbstvertrauen, und sie übernahmen zunehmend die Kontrolle über das Spiel.

Nußdorf blieb jedoch gefährlich und bekam zahlreiche Freistöße in der gegnerischen Hälfte, konnte diese Chancen aber nicht in Zählbares ummünzen. Zur Halbzeit führte der SV Seeboden mit 2:1.

Gäste gleichen spät aus

Nach der Pause kam der FC-WR Nußdorf besser ins Spiel. Schon früh in der zweiten Halbzeit wurde Seebodens Szabo wegen einer Regelwidrigkeit auf die Bank geschickt, was den Gastgebern eine kurze Phase der Unterzahl bescherte. Nußdorf versuchte, diese Situation zu nutzen, kam jedoch zunächst zu keinen klaren Abschlüssen. Ein Kopfball von Simic in der 61. Minute verfehlte nur knapp das Tor.

Seeboden verteidigte tapfer und hatte in der 78. Minute sogar die Chance, die Führung auszubauen, doch die Nußdorfer Verteidigung klärte den Ball auf der Linie. Der Ausgleich für die Gäste fiel schließlich in der 84. Minute. Nach einer Ecke konnte Seeboden den Ball nicht klären, und Lukas Eder staubte ab zum 2:2.

Die Schlussminuten der Partie waren von hoher Spannung geprägt, doch beide Mannschaften konnten keine weiteren Treffer erzielen. Nach 94 Minuten endete das Spiel mit einem gerechten 2:2-Unentschieden, das den Spielverlauf und die Leistungen beider Teams widerspiegelte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Taimon (1346 Bonuspunkte)

Unterliga West: Seeboden : Nußdorf - 2:2 (2:1)

84 Lukas Michael Eder 2:2

22 Sandor Abel Szabo 2:1

16 Marcel Huber 1:1

3 Dominik Sporer 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Taimon mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.