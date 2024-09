Neuer Spitzenreiter! Nußdorf/Debant feiert glatten Sieg gegen Rothenthurn

Spielberichte

Der FC-WR Nußdorf/Debant hat in der 8. Runde der Unterliga West (KTN) einen überzeugenden 3:0-Sieg gegen den SV Rothenthurn eingefahren. Bereits in der ersten Hälfte konnte sich die Heimmannschaft eine komfortable Führung erarbeiten und dominierte auch in der zweiten Halbzeit das Geschehen. Besonders auffällig war die Effizienz der Nußdorfer, die ihre Chancen eiskalt nutzten und den Gästen keine Möglichkeit zur Entfaltung gaben.

Frühe Führung für die Hausherren

Die Begegnung begann dynamisch, und bereits in der 6. Minute fiel das erste Tor für die Hausherren. Über die rechte Seite kombinierte sich der FC-WR Nußdorf geschickt durch. Philipp Straganz flankte präzise in den Strafraum, wo Lukas Huber zum Kopfball kam. Der Torwart von SV Rothenthurn, Machorka, konnte zunächst noch parieren, war jedoch beim Nachschuss von Huber chancenlos. Damit stand es 1:0 für die Gastgeber.

Der SV Rothenthurn zeigte sich trotz des frühen Rückstands unbeeindruckt und versuchte, das Spiel offen zu gestalten. Doch die Nußdorfer blieben gefährlicher. In der 18. Minute drang Straganz nach einem Doppelpass in den Sechzehner ein und suchte den Abschluss, aber Machorka konnte parieren. Auch nach einer Ecke in der 19. Minute war das Team von FC-WR Nußdorf dem nächsten Treffer näher, doch der Ball ging übers Tor.

Die Heimmannschaft belohnte sich schließlich in der 45. Minute für ihren Aufwand. Nach einem schnellen Angriff gingen die Nußdorfer in einer 2-gegen-1-Situation auf einen Rothenthurner Verteidiger zu. Straganz entschied sich, selbst abzuschließen, und traf aus rund 16-20 Metern flach ins Tor. Machorka hatte bei diesem präzisen Schuss keine Abwehrchance, und so ging es mit einem 2:0 in die Halbzeitpause.

Dominanz in der zweiten Halbzeit

Auch nach dem Seitenwechsel blieb der FC-WR Nußdorf am Drücker. Bereits in der 55. Minute verzeichnete die Nummer 9 der Heimischen einen weiteren Abschluss, der jedoch knapp neben das Tor ging. Rothenthurn bemühte sich, den Anschlusstreffer zu erzielen, und erhöhte den Druck. Doch die kompakte Defensive von Nußdorf ließ keine klaren Chancen zu.

In der 61. Minute stellte die Heimmannschaft dann endgültig die Weichen auf Sieg. Erneut kombinierten sich die Spieler über die linke Seite durch, und Dominik Sporer schloss den Angriff souverän ab, indem er den Ball ins Netz beförderte. Damit stand es 3:0 für FC-WR Nußdorf/Debant.

Die Gäste gaben sich trotz des klaren Rückstands nicht auf und versuchten weiterhin, zum Torerfolg zu kommen. In der 64. Minute zog Gorisek nach einer Kombination mit Moser und Platzer ab, doch der Torwart von Nußdorf war zur Stelle. Auch in der 73. Minute wurde deutlich, dass Rothenthurn zwar bemüht war, aber im letzten Drittel die Präzision und Kreativität fehlte.

In den Schlussminuten versuchte Nußdorf, das Tempo etwas herauszunehmen und die Führung zu verwalten. Dennoch gab es in der 79. Minute noch eine gefährliche Situation für die Gäste, als ein Schlenzer der Nummer 19 von Nußdorf durch den aufopferungsvollen Einsatz von Drago zur Ecke geklärt wurde. Kurz vor dem Ende, in der 90. Minute, schoss die Nummer 18 der Heimischen nach einer Schussfinte noch einmal deutlich über das Tor.

Nach einer Minute Nachspielzeit beendete der Schiedsrichter das Spiel, und der FC-WR Nußdorf/Debant konnte einen verdienten 3:0-Sieg feiern. Die Mannschaft überzeugte durch eine geschlossene Teamleistung und eine effektive Chancenverwertung, während der SV Rothenthurn trotz Bemühungen und Einsatz letztlich chancenlos blieb.

Unterliga West: Nußdorf : Rothenthurn - 3:0 (2:0)

61 Dominik Sporer 3:0

46 Philipp Straganz 2:0

6 Lukas Huber 1:0

Details

