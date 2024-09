Später Doppelschlag: SC Landskron besiegt Rapid Lienz

Spielberichte

In einem hart umkämpften Spiel in der Unterliga West setzte sich der SC Landskron durch einen späten Doppelschlag gegen Rapid Lienz mit 2:0 durch. Die Partie blieb lange torlos, ehe Christian Wilpernig und Luka Gajic in den letzten Minuten den Sieg für die "Grüne Mamba" sicherten. Trotz numerischer Unterlegenheit ab der 72. Minute hielten die Gäste lange mit, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.

Kampfbetonte erste Halbzeit

Die Begegnung begann mit einer frühen Druckphase des SC, der bereits in den ersten Minuten durch mehrere Eckbälle gefährlich wurde. Ein erster Freistoß in der sechsten Minute führte zu einer guten Gelegenheit, die jedoch nicht genutzt werden konnte. Rapid Lienz zeigte sich in der Defensive stabil und wartete auf Konterchancen, die sich gelegentlich boten. Eine erste größere Gelegenheit hatten die Gäste in der 15. Minute, jedoch wurde ein potenzieller Treffer wegen Abseits aberkannt.

Auch Landskron musste sich mit ähnlichem Schicksal abfinden, als in der 34. Minute ein Ball im Netz landete, das Tor jedoch ebenfalls aufgrund einer Abseitsstellung nicht zählte. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit drängte Landskron immer wieder auf die Führung, scheiterte jedoch an der gut stehenden Lienzer Abwehr und deren Torwart. Ein gefährlicher Freistoß brachte nicht den gewünschten Erfolg. So ging es nach einer umkämpften, aber torlosen ersten Hälfte in die Kabinen.

Gäste nur noch zu zehnt - Entscheidung in den letzten Minuten

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste: Landskron versuchte, den Druck aufrechtzuerhalten, während Rapid auf Fehler der Gastgeber lauerte. Trotz mehrerer Eckbälle und Freistöße konnte Landskron zunächst keinen Treffer erzielen. Ein Freistoß in der 50. Minute ging direkt in die Mauer, und auch weitere Standardsituationen brachten nichts Zählbares ein. Lienz verteidigte weiterhin mit großem Einsatz und setzte vereinzelt Nadelstiche.

Ein entscheidender Moment kam in der 72. Minute, als Rapids Matej Verstovsek die Gelb-Rote Karte sah und seine Mannschaft somit in Unterzahl agieren musste. Trotzdem blieb es zunächst beim torlosen Unentschieden. Landskron verstärkte nun den Druck und erarbeitete sich mehrere Chancen, die jedoch lange Zeit ungenutzt blieben.

Erst in der 86. Minute gelang es dem SC Landskron, das Lienzer Abwehrbollwerk zu durchbrechen. Christian Wilpernig erzielte das erlösende 1:0 für die Gastgeber. Dieser Treffer schien die Moral der Gäste zu brechen, denn nur wenige Minuten später traf Luka Gajic zum 2:0 und sicherte damit endgültig den Sieg für Landskron. Kurz danach ertönte der Schlusspfiff, und der SC Landskron konnte sich über einen wichtigen Dreier freuen.

Insgesamt war es eine hart umkämpfte Partie, in der sich der Tabellenführer am Ende gegen den Tabellenletzten durchsetzen konnte. Landskron zeigte sich letztlich als das effizientere Team und nutzte die numerische Überlegenheit in der Schlussphase konsequent aus.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (6280 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.