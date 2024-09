Packendes Unentschieden zwischen FC Faakersee und FC-WR Nußdorf/Debant

Spielberichte

In einem spannenden und umkämpften Spiel trennten sich der FC Faakersee und der FC-WR Nußdorf/Debant mit einem 2:2-Unentschieden. Die Partie in der Mittagskogelarena hatte alles zu bieten: frühe Tore, späte Ausgleiche und eine Vielzahl von Chancen auf beiden Seiten. Trotz wechselhaften Wetters und einiger fraglicher Schiedsrichterentscheidungen gelang es beiden Mannschaften, einen Punkt zu sichern.

Erste Halbzeit: FC-WR Nußdorf/Debant mit knapper Führung

Das Spiel begann lebhaft, und schon in den ersten Minuten zeigten beide Teams ihre Ambitionen. Der FC-WR Nußdorf/Debant, auch bekannt als die Gäste aus Osttirol, hatte die ersten guten Möglichkeiten. In der 9. Minute zeigte der Linienrichter ein Abseits an, was den ersten gefährlichen Angriff der Nußdorfer unterbrach. Dennoch blieb die Mannschaft aus Nußdorf/Debant am Drücker.

In der 35. Minute belohnten sich die Gäste für ihre Bemühungen. Ein langer flacher Pass von der linken Seite ging durch mehrere Beine hindurch, und Dino Zenkovic nutzte die Chance, um den Ball ins Tor zu schieben. Damit ging der FC-WR Nußdorf/Debant mit 1:0 in Führung. Der FC Faakersee, der bis dahin ebenfalls einige Chancen hatte, musste sich nun einer neuen Herausforderung stellen.

Die erste Halbzeit endete mit einer knappen Führung für die Gäste, obwohl die Faaker Kicker ebenfalls zu einigen guten Chancen kamen. Es wurde klar, dass die zweite Halbzeit spannend werden würde.

Aufholjagd und dramatische Schlussphase

Die zweite Halbzeit begann fulminant für den FC Faakersee. Direkt nach dem Wiederanpfiff in der 49. Minute gelang Arnel Mulahalilovic der Ausgleich. Sein scharf geschossener Ball wurde zwar noch von Torhüter Benjamin Unterwurzacher berührt, fand aber trotzdem den Weg ins Netz. Der Jubel in der Mittagskogelarena war groß, und das Spiel war wieder offen.

Doch die Gäste aus Nußdorf/Debant ließen sich nicht lange bitten und antworteten prompt. In der 68. Minute stellte Philipp Straganz die Führung wieder her. Sein Treffer zum 2:1 für die Osttiroler sorgte erneut für bedrückte Gesichter bei den Faaker Fans. Doch der FC Faakersee zeigte Moral und kämpfte weiter.

In der Schlussphase spitzte sich das Spiel weiter zu. Die Faaker Kicker setzten alles auf eine Karte und drängten auf den Ausgleich. In der 86. Minute hatte Philipp Straganz die Chance, alles klar zu machen, aber sein Schuss landete im Außennetz. Die letzten Minuten des Spiels waren geprägt von hektischen Aktionen und Diskussionen, sowohl auf dem Spielfeld als auch abseits davon.

Dann, in der Nachspielzeit, gelang dem FC Faakersee doch noch der verdiente Ausgleich. In der 90. Minute spielte Roman Adunka den Ball auf Martin Tschernuth, der von links vors Tor flankte. Florian Pribernig, die Nummer 6 des FC Faakersee, schob den Ball über die Linie und besiegelte das 2:2-Unentschieden. Die Freude bei den Faaker Kickern und ihren Fans war riesig, und der Punktgewinn fühlte sich wie ein Sieg an.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Nadja Kanavc (3741 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Nadja Kanavc mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.