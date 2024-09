Überzeugender Auswärtssieg: SC Landskron schlägt FC Hermagor mit 4:1

Spielberichte

Der SC Landskron setzte sich in einem spannenden Spiel gegen den FC Hermagor mit 4:1 durch. Trotz eines ausgeglichenen ersten Durchgangs zeigte der Tabellenführer aus Landskron in der zweiten Hälfte seine Klasse und sicherte sich verdient die drei Punkte. Mit diesem Sieg bleibt der SC Landskron weiterhin ungeschlagen an der Spitze der Unterliga West.

Führungstreffer und Ausgleich vor der Pause

Das Spiel begann mit viel Schwung auf beiden Seiten. Die ersten Minuten waren geprägt von vorsichtigen Annäherungsversuchen und einer gewissen Abtastphase. In der 8. Minute verzeichnete Hermagor die erste Chance, doch Alexander Reichmann scheiterte. Auch Landskron kam zu ersten Gelegenheiten, wobei Luka Gajic und Philipp Gatti die Verteidigung des FC Hermagor beschäftigten. In der 14. Minute bot sich den Gästen eine große Möglichkeit, die jedoch ungenutzt blieb.

Nach einer guten halben Stunde war es dann soweit: Luka Gajic brachte den SC Landskron in der 30. Minute nach einem Standard mit 1:0 in Führung. Dieser Treffer gab den Gästen weiteren Auftrieb, doch Hermagor steckte nicht auf. In der 40. Minute gelang Gregor Piskur der verdiente Ausgleichstreffer zum 1:1, als er den Ball nach einer schönen Kombination im Netz unterbrachte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Entscheidung für den Gast in Akt zwei

Die zweite Hälfte begann ohne personelle Veränderungen, doch Hermagor kam druckvoller aus der Kabine. In der 48. und 50. Minute vergab der FC Hermagor jedoch zwei vielversprechende Chancen. Diese Nachlässigkeiten sollten sich rächen. In der 53. Minute zeigte der Schiedsrichter nach einem Foul im Strafraum auf den Punkt, und Daniel Arneitz verwandelte den Elfmeter sicher zur 2:1-Führung für den SC Landskron.

Hermagor versuchte, auf den erneuten Rückstand zu reagieren, doch die Defensive der Gäste stand sicher. Fabio Gödel erhöhte in der 64. Minute nach einem Eckball auf 3:1 für Landskron, was die Vorentscheidung bedeutete. Die Heimelf gab jedoch nicht auf und suchte weiter den Weg nach vorne, doch der Torhüter der Gäste, Alexander Jürgen Pöschl, verhinderte in der 79. Minute eine Verkürzung des Rückstands mit einer sehenswerten Parade.

In der Schlussphase setzte Landskron noch einen drauf: Julian Loteritsch erzielte in der 86. Minute den Treffer zum 4:1-Endstand, nachdem ein Freistoß nichts einbrachte. Damit war die Partie endgültig entschieden. Trotz weiterer Bemühungen konnte der FC Hermagor keine nennenswerten Akzente mehr setzen, und der SC Landskron fuhr einen verdienten Auswärtssieg ein.

Mit diesem Sieg bleibt der SC Landskron ungeschlagen und verteidigt souverän die Tabellenführung in der Unterliga West. FC Hermagor zeigte eine engagierte Leistung, konnte aber letztlich dem Druck der Gäste nicht standhalten.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 (6530 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bullinator007 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.