WSG Radenthein siegt in torreichem Duell in Dölsach

In einem spannenden Aufeinandertreffen der Unterliga West setzte sich die WSG Radenthein mit 4:2 beim FC Dölsach durch. Trotz eines kämpferischen Endspurts der Gastgeber behielten die Gäste aus Radenthein die Oberhand und sicherten sich drei wichtige Punkte. Besonders in der ersten Halbzeit dominierten sie das Geschehen, während Dölsach in der zweiten Halbzeit versuchte, den Anschluss zu finden. Die Partie bot den Zuschauern sechs Treffer und spannende Spielzüge.

Radenthein legt den Grundstein in der ersten Halbzeit

Der FC Dölsach und die WSG Radenthein begannen das Spiel mit großem Engagement, doch es waren die Gäste, die zuerst einen klaren Vorteil errangen. In der 31. Minute traf Fabian Feichter zum 1:0 für die WSG, nachdem er bereits zuvor einige Akzente gesetzt hatte. Radenthein übernahm ab diesem Moment die Kontrolle über das Spielgeschehen, was auch durch eine verpasste Großchance von Gaber Petric untermauert wurde, der kurz nach dem Führungstreffer das leere Tor verfehlte.

Bis zur Halbzeitpause hatten die Gäste weitere Möglichkeiten, um die Führung auszubauen, darunter ein Kopfball von Görtschacher, der auf der Linie geklärt wurde. Trotz dieser Chancen blieb es beim knappen Vorsprung für die WSG Radenthein, während sich zunehmend schwer tat, ins Spiel zu finden.

Drei Radentheiner Treffer kurz nach der Pause

Nach der Pause setzten die Gäste ihr druckvolles Spiel fort. In der 53. Minute erzielte erneut Fabian Feichter das 2:0, bevor Miljan Urosevic nur drei Minuten später nach einem Steilpass von Feichter auf 3:0 erhöhte. Dölsach geriet zunehmend unter Druck, während Radenthein souverän agierte. Gaber Petric traf in der 61. Minute zum 4:0 und schien damit die Vorentscheidung herbeigeführt zu haben.

Doch der FC Dölsach zeigte Moral und kämpfte sich zurück ins Spiel. Christian Brandstätter verkürzte in der 76. Minute auf 1:4, was neuen Schwung in die Reihen der Heimmannschaft brachte. Nur fünf Minuten später traf Raphael Wibmer zum 2:4 und ließ die Hoffnungen der Gastgeber auf einen Punktgewinn wieder aufkeimen. In der Schlussphase drückte Dölsach auf weitere Treffer, doch der starke Simon Rauter im Tor der WSG ließ keine weiteren Tore zu.

Mit einem Endstand von 4:2 für die WSG Radenthein endete das Spiel nach insgesamt 98 Minuten. Die Gäste konnten damit ihren Vorsprung aus der ersten Halbzeit erfolgreich verteidigen und bleiben damit in der Liga auf Erfolgskurs.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Raphael Brunner (5005 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Raphael Brunner mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.