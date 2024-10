FC-WR Nußdorf triumphiert im Osttirol-Derby gegen Rapid Lienz

Spielberichte

In einem spannungsgeladenen Duell der Unterliga West setzte sich der FC-WR Nußdorf mit einem klaren 2:0-Sieg gegen Rapid Lienz durch. Die erste Hälfte verlief torlos, obwohl die Gastgeber einige vielversprechende Chancen herausspielten. Im zweiten Abschnitt nahm das Spiel Fahrt auf und die Nußdorfer konnten durch ein unglückliches Eigentor und einen Treffer von Julian Graf die Oberhand gewinnen. Trotz einer hart umkämpften Partie mit mehreren vergebenen Chancen auf beiden Seiten, behielten die Hausherren die Oberhand und fuhren letztlich verdient die drei Punkte ein.

Erste Halbzeit ohne Tore

Zu Beginn der Partie dominierte der FC-WR Nußdorf das Geschehen und drängte Rapid Lienz in die Defensive. Bereits in der dritten Minute verzeichnete Lienz den ersten Schuss aufs Tor, der jedoch keine Gefahr darstellte. In der Folge waren es vor allem die Gastgeber, die durch Eckbälle und Freistöße Druck aufbauten. Trotz einer Vielzahl an Möglichkeiten gelang es ihnen jedoch nicht, den Ball im gegnerischen Tor unterzubringen. Eine vielversprechende Chance von Nußdorf in der 10. Minute ging über das Tor und auch eine Hundertprozentige in der 29. Minute blieb ungenutzt, da der Rapid-Torhüter in letzter Sekunde retten konnte.

Die Gäste kamen durch gelegentliche Konter ebenfalls zu Gelegenheiten, die jedoch ohne zählbaren Erfolg blieben. Die beste Möglichkeit für Rapid Lienz in der ersten Halbzeit resultierte aus einem Eckball, der allerdings nicht genutzt wurde. Kurz vor der Pause schien der Druck von Nußdorf zu steigen, doch es blieb beim 0:0 zur Halbzeitpause.

Eigentor bringt Nußdorf auf die Siegerstraße

Nach dem Seitenwechsel verstärkte der FC-WR Nußdorf seine Bemühungen, die Partie für sich zu entscheiden. In der 68. Minute fiel schließlich das erlösende 1:0 für die Gastgeber durch ein unglückliches Eigentor von Florian Unterweger, was den Spielverlauf erheblich beeinflusste. Beflügelt von der Führung, blieb Nußdorf am Drücker und wurde nur zehn Minuten später mit dem 2:0 belohnt, als Julian Graf nach einer präzisen Vorlage den Ball im Netz unterbrachte.

Rapid Lienz bemühte sich zwar um den Anschluss, doch die Offensivaktionen blieben entweder in der gut organisierten Abwehr der Gastgeber hängen oder wurden vom Torhüter vereitelt. Besonders in den Schlussminuten versuchten die Lienzer, mit einem letzten Aufbäumen noch zum Torerfolg zu kommen, doch ein Eckball in der 90. Minute führte ebenfalls nicht zum ersehnten Treffer. Letztlich blieb es beim 2:0 für den FC-WR Nußdorf, die damit ihren verdienten Heimsieg feiern konnten.

Das Osttirol-Derby bot den Zuschauern eine intensive und spannende Partie, in der der FC-WR Nußdorf dank einer starken zweiten Halbzeit die Oberhand behielt und sich somit wichtige Punkte sichern konnte. Rapid Lienz zeigte sich kämpferisch, musste jedoch die Überlegenheit der Gastgeber anerkennen.

