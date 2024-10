SV Seeboden triumphiert knapp über SV Rothenthurn in spannendem Duell

Spielberichte

In einem packenden Spiel der Unterliga West setzte sich der SV Seeboden am Millstättersee mit einem knappen 2:1-Sieg gegen den Sportverein Rothenthurn durch. Beide Teams zeigten eine kämpferische Leistung, doch letztendlich war es Jan Erik Tscheru, der für die entscheidenden Treffer für die Hausherren sorgte. Trotz einer starken zweiten Hälfte von Rothenthurn konnten sie den Rückstand nicht mehr ausgleichen und mussten sich am Ende geschlagen geben.

Ein ausgeglichenes Kräftemessen

Die Partie begann mit hohem Tempo, als Rothenthurn schon in der ersten Minute durch einen Freistoß eine frühe Chance verbuchte, die jedoch nur die Latte traf. Seeboden nutzte die Unsicherheiten der Gäste zunächst aus und kam nach einigen Chancen in der 27. Minute zum ersten Treffer. Nach einer gelungenen Kombination durch die Mitte legte die Nummer 08 den Ball auf Jan Erik Tscheru ab, der mühelos zur Führung einnetzte.

Der Sportverein Rothenthurn ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und zeigte sich kämpferisch. In der 40. Minute gelang ihnen der verdiente Ausgleich. Andreas Marco Allmayer traf mit einer Direktabnahme, nachdem Hackl sich stark gegen die Abwehr durchgesetzt hatte. Der Ball fand seinen Weg zu Allmayer, der eiskalt vollstreckte. So gingen beide Mannschaften mit einem ausgeglichenen 1:1 in die Halbzeitpause.

Druckphase und entscheidender Treffer

Nach dem Seitenwechsel startete Rothenthurn energisch und erarbeitete sich mehrere Chancen. Allmayer, Hackl und Daxer zeigten eine koordinierte Offensivleistung, die jedoch immer wieder von der Seebodner Verteidigung und dem Torwart vereitelt wurde. Ein bemerkenswerter Angriff in der 52. Minute endete mit einem geblockten Schuss von Platzer, der zur Ecke abgewehrt wurde.

Inmitten dieser Druckphase der Gäste schlug SV Seeboden zurück. In der 72. Minute überraschte Jan Erik Tscheru mit einem eleganten Lupfer über den gegnerischen Torwart Machorka, der den Ball nicht mehr erreichen konnte. Dieses Tor brachte den Gastgebern die erneute Führung und setzte Rothenthurn unter Zugzwang.

Tor, Toor, Tooor für SV Seeboden am Millstättersee zum 2:1. In der Druckphase der Gäste schlagen die Hausherren zu. Tscheru überlupft von rechts Außen Machorka. Sandro Schwager, Ticker-Reporter

Trotz weiterer Bemühungen und Chancen durch Gorisek und Hackl, die mehrmals knapp verpassten, blieb der Ausgleich für Rothenthurn aus. Ein besonders aufregender Moment kam in der 88. Minute, als Gorisek nach einer Flanke von Hackl den Ball nur minimal verfehlte, was den Gästen den letzten Funken Hoffnung auf einen Punktgewinn nahm.

Nach insgesamt 95 Minuten beendete der Schiedsrichter das Spiel und bestätigte den hart erkämpften Sieg von SV Seeboden. Die Gastgeber feierten ihren Erfolg, während der Sportverein Rothenthurn trotz einer starken Leistung mit leeren Händen nach Hause gehen musste. Dieses spannende Aufeinandertreffen in der 10. Runde der Unterliga West zeigte eindrucksvoll, wie knapp der Fußball sein kann und dass manchmal wenige Momente den Unterschied ausmachen.

Unterliga West: Seeboden : Rothenthurn - 2:1 (1:1)

72 Jan Erik Tscheru 2:1

40 Andreas Marco Allmayer 1:1

27 Jan Erik Tscheru 1:0

