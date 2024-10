Wichtiger Auswärtssieg für den FC Faakersee in Lurnfeld

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 15:30

In der 10. Runde der Unterliga West trafen der FC Lurnfeld und der FC Faakersee aufeinander. Trotz einer kämpferischen Leistung der Heimmannschaft sicherte sich FC Faakersee mit einem 2:1-Sieg die drei Punkte. Bereits in der ersten Halbzeit dominierten die Gäste das Spielgeschehen und gingen verdient in Führung. In der zweiten Halbzeit baute FC Faakersee die Führung aus, bevor FC Lurnfeld in einer spannenden Schlussphase den Anschlusstreffer erzielte.

FC Faakersee bestimmt die erste Halbzeit

Zu Beginn des Spiels zeigte sich der FC Faakersee als die aktivere Mannschaft. Bereits in der 11. Minute vergab die Nummer 5 eine aussichtsreiche Chance, als er allein auf den Torwart zulief, der Abschluss jedoch zu zentral geriet. Weitere Chancen folgten, doch der Ball fand zunächst nicht den Weg ins Tor. Der FC Lurnfeld, der mit Spielern wie Ulrich Didyk und Ivan Glavic auf dem Platz stand, musste sich in der Defensive konzentrieren.

In der 42. Minute gelang dem FC Faakersee schließlich der verdiente Führungstreffer. Nach einem schön gespielten Pass musste Andreas Unterguggenberger nur noch einschieben, um seine Mannschaft mit 1:0 in Führung zu bringen. Die Gäste zeigten auch weiterhin eine starke Leistung und gingen mit diesem Vorsprung in die Halbzeitpause.

Spannende Schlussphase nach Gelb-Roter Karte

Nach dem Seitenwechsel hielt FC Faakersee den Druck aufrecht. In der 62. Minute war es erneut Andreas Unterguggenberger, der für die Gäste traf und auf 2:0 erhöhte. FC Lurnfeld sah sich nun einer schweren Aufgabe gegenüber, das Spiel noch zu drehen.

Die Situation für die Heimmannschaft verschärfte sich, als Trainer Arno Krall in der 68. Minute mit Gelb-Rot vom Platz gestellt wurde. Trotz der numerischen Unterlegenheit gab der FC Lurnfeld nicht auf. In der 77. Minute belohnten sie sich für ihre Mühen: Nach einem Freistoß köpfte Ivan Glavic den Ball ins Tor und verkürzte auf 1:2.

Die Schlussphase des Spiels war geprägt von Spannung und intensivem Kampf. Die Gastgeber setzten alles daran, den Ausgleich zu erzielen, doch die Gäste aus Faakersee verteidigten geschickt und hielten ihren knappen Vorsprung. Der Schlusspfiff ertönte nach 90 Minuten und besiegelte den verdienten Auswärtssieg für den FC Faakersee, der sich trotz des Drucks in der Endphase nicht aus der Ruhe bringen ließ.

Mit diesem Sieg festigt der FC Faakersee seine Position in der Tabelle, während der FC Lurnfeld trotz guter Leistung und Kampfgeist ohne Punkte bleibt. Es war ein unterhaltsames und spannendes Spiel, das den Zuschauern bis zur letzten Minute viel Spannung bot.

Unterliga West: Lurnfeld : Faak - 1:2 (0:1)

77 Ivan Glavic 1:2

62 Andreas Unterguggenberger 0:2

42 Andreas Unterguggenberger 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.