Sportunion Matrei knöpft Tabellenführer Punkt ab

In einem hart umkämpften Spiel der 10. Runde in der Unterliga West trennte sich der SC Landskron mit einem 1:1-Unentschieden von der Sportunion Matrei. Vor heimischem Publikum boten die Landskroner ein intensives Duell gegen die Gäste aus Osttirol, die als Dritte der Tabelle anreisten. Trotz ihrer führenden Position in der Liga konnten die Gastgeber nicht den erhofften Sieg einfahren und mussten sich am Ende mit einer Punkteteilung zufriedengeben.

Ausgeglichene erste Halbzeit

Die Partie begann mit einem engagierten Auftakt der Gäste, die bereits in den ersten Minuten mit hohem Druck agierten und versuchten, das Spiel zu kontrollieren. Trotz der anfänglichen Überlegenheit der Union hatte der Tabellenführer früh eine erste gute Möglichkeit zur Führung, die jedoch ungenutzt blieb. Nach einer Anfangsphase, die von Chancen auf beiden Seiten geprägt war, kam es in der 40. Minute schließlich zur Führung für die Gastgeber: Luka Gajic traf für den SC und brachte sein Team mit 1:0 in Führung.

Die Freude der Landskroner währte jedoch nur kurz, denn schon zwei Minuten später konnte die Sportunion Matrei durch Luca Ronacher den Ausgleich erzielen. Mit einem 1:1 ging es schließlich in die Halbzeitpause. Die erste Halbzeit war geprägt von mehreren Chancen auf beiden Seiten, wobei die Defensive beider Teams oft im Mittelpunkt stand und einige vielversprechende Gelegenheiten zunichtemachte.

Spannung bis zum Schluss

Zu Beginn der zweiten Halbzeit setzte sich das ausgeglichene Spielgeschehen fort. In der 56. Minute hatten die Gäste eine große Chance, doch der Ball ging knapp am Torpfosten vorbei. Die Heimischen fanden zunehmend schwerer aus der eigenen Hälfte und mussten sich einigen Angriffen der Gäste erwehren.

Die Landskroner bemühten sich, das Spiel in ihre Richtung zu lenken, doch die Gelegenheiten blieben rar. Ein Freistoß aus 35 Metern in der 78. Minute blieb ebenso erfolglos wie ein später Eckball kurz vor Schluss, der keine Führung für die Gastgeber brachte.

Am Ende der regulären Spielzeit, die durch sechs Minuten Nachspielzeit verlängert wurde, blieb es beim 1:1. Das Spiel endete mit einer gerechten Punkteteilung, wobei beide Teams in der spannenden Partie Gelegenheiten hatten, den Sieg für sich zu beanspruchen. Mit diesem Unentschieden bleibt der SC Landskron ungeschlagen an der Tabellenspitze, während die Sportunion Matrei weiterhin auf Tuchfühlung mit den Spitzenplätzen bleibt.

