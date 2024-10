URC Thal/Assling siegt in spannender Partie gegen FC Hermagor

Spielberichte

Details Sonntag, 06. Oktober 2024 22:22

In einem aufregenden Spiel der Unterliga West gelang es dem URC Thal/Assling, sich mit einem 4:2 gegen den FC Hermagor durchzusetzen. Nach einem Rückstand zur Halbzeit zeigte die Heimmannschaft eine beeindruckende zweite Hälfte, die von schnellen Toren und entscheidenden Spielzügen geprägt war. Trotz eines frühen Führungstreffers der Gäste, konnte Thal/Assling das Blatt wenden und die drei Punkte sichern.

Führung für Hermagor in der ersten Hälfte

Die Partie begann mit einem offenen Schlagabtausch, bei dem beide Mannschaften bemüht waren, die Kontrolle über das Spiel zu erlangen. In der 44. Minute gelang es schließlich dem FC Hermagor, durch einen herausragenden Sololauf von Matteo Zauner, in Führung zu gehen. Sein Schuss aus 20 Metern fand den Weg ins Netz und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Der Treffer sorgte für einen leichten Schock bei den Fans von Thal/Assling, während die mitgereisten Hermagor-Anhänger jubelten.

Mit diesem knappen Vorsprung für Hermagor ging es in die Halbzeitpause. Die Frage, ob Thal/Assling das Spiel noch drehen könnte, stand im Raum, während die Gäste hofften, ihren Vorsprung über die Zeit zu bringen.

Wende in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann mit einem klaren Ziel für die Gastgeber: den Ausgleich zu erzielen. Und genau das gelang ihnen in der 58. Minute, als Patrick Hainzer nach einem Freistoß per Kopf den Ball an die Latte und schließlich ins Tor lenkte. Dieser Ausgleichstreffer belebte die Hoffnungen der Thaler und läutete eine spannende Phase des Spiels ein.

In der 62. Minute legte Pascal Oliver Kofler nach einem Freistoß nach und brachte Thal/Assling mit einem cleveren Schuss unter der Mauer hindurch in Führung. Das Spiel war gedreht, und nur vier Minuten später erhöhte Oliver Gomig mit einem abgefälschten Schuss nach einem weiten Freistoß auf 3:1 für die Hausherren. Innerhalb von sechs Minuten hatte Thal/Assling das Spiel komplett auf den Kopf gestellt.

Doch Hermagor gab sich nicht geschlagen. In der 73. Minute brachte Gregor Piskur die Gäste nach einem Freistoß mit einem Kopfballtor wieder auf 3:2 heran. Dieses Tor machte das Spiel erneut spannend und stellte die Gastgeber vor eine Herausforderung.

Den endgültigen Schlusspunkt setzte jedoch Luis Felder in der 84. Minute. Mit einem Volley-Schuss im Strafraum sorgte er für das entscheidende 4:2 für Thal/Assling und beseitigte alle Zweifel über den Ausgang des Spiels. Die Gastgeber konnten am Ende über einen hart erkämpften, aber verdienten Sieg jubeln.

Mit diesem Erfolg verbessert sich URC Thal/Assling in der Tabelle der Unterliga West und kann selbstbewusst in das nächste Spiel gegen die starken Matreier gehen. Der FC Hermagor hingegen muss die Niederlage verdauen und sich auf das kommende Duell vorbereiten.

Unterliga West: Thal : Hermagor - 4:2 (0:1)

84 Luis Felder 4:2

73 Gregor Piskur 3:2

66 Oliver Gomig 3:1

62 Pascal Oliver Kofler 2:1

58 Patrick Hainzer 1:1

44 Matteo Zauner 0:1

