Gmünd hält mit Auswärtssieg in Lind den Anschluss an die Spitze

Spielberichte

Details Montag, 07. Oktober 2024 07:18

In der zehnten Runde der Unterliga West gelang es ASKÖ Gmünd, die Gastgeber SV Union Lind mit einem souveränen 3:1-Auswärtssieg zu bezwingen. Die Begegnung fand in einer spannenden Atmosphäre statt, in der die Gäste von Anfang an ihre Überlegenheit zeigten. Bereits in der ersten Halbzeit legte ASKÖ Gmünd den Grundstein für den Erfolg, während der SV Union Lind trotz eines zwischenzeitlichen Anschlusstreffers in der zweiten Hälfte nicht an die Leistung der Gäste herankam.

Frühe Führung für ASKÖ Gmünd

Der ASKÖ Gmünd startete mit viel Elan in die Partie und konnte schon in der achten Spielminute die Führung übernehmen. Marcel Schönherr erzielte mit einem präzisen Kopfball das 0:1 für die Gäste. Dieser frühe Treffer setzte die Gastgeber aus Lind unter Druck und zwang sie, das Tempo zu erhöhen und nach vorne zu spielen, um den Ausgleich zu erzielen.

Der SV Union Lind zeigte sich kämpferisch und versuchte, durch schnelle Angriffe die Abwehr der Gäste zu überwinden. Allerdings scheiterten die Angriffsbemühungen entweder an der gut organisierten Defensive von ASKÖ Gmünd oder an der fehlenden Präzision im Abschluss. Die erste Halbzeit endete ohne weitere Tore, sodass die Gäste mit einer 0:1-Führung in die Pause gingen.

Entscheidung in der zweiten Halbzeit

Nach dem Seitenwechsel war es erneut ASKÖ Gmünd, die den ersten Akzent setzen konnten. In der 61. Spielminute war es Juro Kovacic, der mit einem sehenswerten Treffer das 0:2 markierte.

In der 75. Minute keimte jedoch noch einmal Hoffnung für die Gastgeber auf, als Nace Begus einen Elfmeter sicher verwandelte und auf 1:2 verkürzte. Dieser Treffer gab dem Spiel noch einmal eine neue Wendung und die Gastgeber versuchten, den Schwung zu nutzen, um den Ausgleich zu erzielen. Doch die Defensive von Gmünd stand sicher und ließ keine weiteren Treffer zu.

In der 89. Minute machte Juro Kovacic mit seinem zweiten Treffer zum 1:3 den Sack endgültig zu. Mit diesem Traumtor krönte er seine herausragende Leistung und sicherte seiner Mannschaft den verdienten Auswärtssieg. Wenige Minuten später beendete der Schiedsrichter die Partie nach einer fünfminütigen Nachspielzeit.

Der ASKÖ Gmünd konnte mit diesem Erfolg wichtige Punkte sammeln und bestätigte damit seine starke Form in der Unterliga West. Der SV Union Lind hingegen muss sich nach dieser Niederlage neu sortieren und aus den Fehlern lernen, um in den kommenden Partien wieder erfolgreich zu sein.

Unterliga West: SV Lind : Gmünd - 1:3 (0:1)

89 Juro Kovacic 1:3

75 Nace Begus 1:2

61 Juro Kovacic 0:2

8 Marcel Rudolf Schönherr 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.