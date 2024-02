SV Hausbrunn: In Hausbrunn ist das Team der Star

1. Klasse Nord

Der SV Hausbrunn steht nach der Hinrunde im Herbst 2023 in der 1. Klasse Nord auf dem 6. Tabellenplatz. Mit fünf Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen liegt man mit 19 Punkten im vorderen Feld, hat allerdings schon 16 Punkte Rückstand auf die Spitze. Doch nach unten ist man eigentlich souverän abgesichert und hat mit dem Abstiegskampf wohl wenig zu tun. Sektionsleiter Günter Hlawaty hat mit Ligaportal über den Herbst und die nähere Zukunft des SV Hausbrunn gesprochen.

Wie zufrieden sind Sie mit der Hinrunde im Herbst?

Sektionsleiter Günter Hlawaty: "Wir haben im Herbst 2023 dort weitergemacht, wo wir in der Saison 2022/23 aufgehört haben. Mit 19 Punkten belegen wir in der aktuellen Tabelle wieder den 6. Rang. Ich bin grundsätzlich zufrieden mit der Punkteausbeute und dem Tabellenrang. Wer weiß, was möglich gewesen wäre, wenn unser Team von Verletzungen verschont geblieben wäre. Aber alles in allem können wir auf eine ordentliche Herbstsaison zurückblicken."

Was sind die Ziele des SV Hausbrunn für die Rückrunde?

Sektionsleiter Günter Hlawaty: "Realistisch betrachtet können wir nicht mehr um die vordersten Plätze mitspielen. Unser Ziel ist es, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt und konstant gute Leistungen bringt."

Gab es Transfers im Winter?

Sektionsleiter Günter Hlawaty: "Zum aktuellen Stand gibt es mit Tomas Horvath einen Abgang, der in seine Heimat Tschechien zurückkehrt. Als Zugänge können wir die Spieler Arun Majersky und Lukas Riedinger verbuchen."

Gab es im Herbst ein Spiel, das besonders positiv in Erinnerung blieb?

Sektionsleiter Günter Hlawaty: "Das Nachtragsspiel in Stripfing bleibt besonders in Erinnerung, da unsere Mannschaft es mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Wir waren in diesem Spiel sehr effizient und hatten auch das notwendige Glück auf unserer Seite."

"Das Team ist der Star"

Hat sich ein Spieler in der Hinrunde besonders ins Rampenlicht gespielt?

Sektionsleiter Günter Hlawaty: "Erfolge können nur als Team erzielt werden. Ich halte mich hier an das Motto: Das Team ist der Star."

Was trauen Sie der österreichischen Nationalmannschaft bei der EURO 2024 in Deutschland zu?

Sektionsleiter Günter Hlawaty: "Im Fußball ist alles möglich. Ich hoffe, dass wir in dieser Gruppe bestehen können. Dazu braucht es absolute Topleistungen unseres Teams, und es ist zu hoffen, dass dem Teamchef möglichst alle Spieler zur Verfügung stehen werden."

