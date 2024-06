ATSV Auersthal: "Sind verdient Vierter geworden" - Veränderungen im Kader geplant

1. Klasse Nord

Der ATSV Auersthal hat in der abgelaufenen Spielzeit der 1. Klasse Nord einen herausragenden Job gemacht und am Ende als Aufsteiger den vierten Tabellenplatz eingenommen. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schimpl riss dabei einen großen Vorsprung auf den Tabellenfünften auf, etablierte sich stark im vorderen Drittel der Meisterschaft. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und den erfolgreichen Coach zum Interview gebeten. Themen waren unter anderem die Auersthaler Traumsaison, die anstehende Sommervorbereitung sowie der Kader.

Ligaportal: Herr Schimpl, wie fällt Ihr Fazit zur abgelaufenen Spielzeit aus?

Manfred Schimpl: Die Saison war eigentlich sehr gut, wir sind als Aufsteiger Vierter geworden, viel mehr kann man sich, denke ich, nicht erwarten. Die ersten drei Teams waren letztlich auch ungefähr mein Tipp, dass diese sich die Meisterschaft ausmachen werden. Dass wir gleich dahinter kommen, ist schon sehr gut. Der Herbst war überragend, wir haben bis zur letzten Runde um den Herbstmeistertitel gespielt, im Frühjahr hatten wir dann leichte Schwierigkeiten in den ersten Spielen, den Anschluss ein bisschen verloren nach ganz vorne, was aber auch nicht tragisch war. Wir haben dann Ende des Frühjahrs wieder gute Leistungen gezeigt und die Punkte geholt, sind dann verdient Vierter geworden.

Ligaportal: Wie sieht der ungefähre Fahrplan für den Sommer aus?

Manfred Schimpl: Wir haben am 1. Juli Trainingsbeginn, den Meisterschaftsbeginn wissen wir noch nicht, weil – sollte Eckartsau die Relegation verlieren – würden sie bei uns bleiben, dann werden es mehr Mannschaften in der Liga sein, das heißt, wir fangen möglicherweise schon am 10. August mit der Meisterschaft an, wollen daher die kurze Zeit im Sommer optimal nutzen, um wieder gut in die Meisterschaft zu starten.

Ligaportal: Wie weit ist man mit den Gesprächen bezüglich Kader? Wie wird dieser aussehen?

Manfred Schimpl: Es wird ein paar Veränderungen geben, so ganz sind wir noch nicht fertig, aber wir sind schon ganz gut im Plan. Die Spielersuche hat ganz gut funktioniert, wir sind eigentlich zufrieden mit dem, was wir bis jetzt gemacht haben, ganz fertig sind wir aber noch nicht, das wird sich dann wahrscheinlich diese Woche entscheiden, dann werden wir das Thema abgeschlossen haben.

Ligaportal: Nun hat man eine sehr erfolgreiche Saison absolviert, gibt es aber dennoch bestimmte Themen, in denen Sie noch Potenzial sehen, an denen man arbeiten sollte?

Manfred Schimpl: Es war wie gesagt ein sehr gutes Jahr, Anfang Frühjahr haben wir uns ein bisschen schwergetan, da müsste man vielleicht im spielerischen Bereich ein bisschen arbeiten, damit wir uns gegen Gegner, die defensiver aufgestellt sind, mehr Chancen und klarere Chancen herausspielen, das sind kleinere Schrauben, an denen man vielleicht drehen kann. Man muss halt mehrere Punkte wieder ansprechen, sich darauf fokussieren, nachschärfen.

