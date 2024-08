SC Orth/Donau bleibt nach Traumstart bescheiden: „Waren sechs Punkte gegen den Abstieg“

1. Klasse Nord

Der SC Orth an der Donau hat in der 1. Klasse Nord mit sechs Punkten aus zwei Spielen einen perfekten Start hingelegt. Die Elf von Trainer Markus Geissler zwang in der ersten Runde Strasshof mit 1:0 in die Knie, ehe man eine Woche später in Großkruth ebenso mit dem knappest möglichen Ergebnis aufzeigte. Die Zufriedenheit im Verein ist im Moment damit eine wirklich große, das legt auch das exklusive Gespräch von Ligaportal mit Coach Markus Geissler nahe.

Ligaportal: Herr Geissler, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Markus Geissler: Mit zwei Siegen und null Gegentoren kann man, denke ich, zufrieden sein, sehr zufrieden sein. Die Trainingsteilnahme in der Vorbereitung hat - wobei ich annehme, dass das überall so ist – schon zu wünschen übrig gelassen, hätte besser sein können, aber das ist in den 1. Klassen mittlerweile überall so.

Ligaportal: Wo sehen Sie aktuell die Stärken und Schwächen Ihrer Mannschaft, oder anders formuliert: Woran gilt es derzeit zu arbeiten?

Markus Geissler: Ich sage immer, dort wo „besser“ möglich ist, ist „gut“ nicht gut genug. Daher haben wir immer überall Verbesserungspotenzial – ob im Spielaufbau, im Pressing, es geht überall noch eine Spur besser. Wir wollen einen richtig schönen Fußball spielen, und da haben wir immer Phasen, in der Erholungsphase vom Pressing, wo wir ganz einfach dann zu ungestüm sind, den Ball nicht ruhig in den eigenen Reihen lassen. Dieser Punkt wäre mir recht, wenn wir den noch besser hinkriegen würden.

Ligaportal: Sind Sie mit den Neuerwerbungen zufrieden?

Markus Geissler: Wir haben neue Spieler mit an Bord und sind super zufrieden mit ihnen. Mit allen Neuen, die gekommen sind, sind wir recht happy, etwa Tormann und Innenverteidiger sowie noch zwei junge Spieler.

Ligaportal: Wie sieht es mit dem Saisonziel aus, und inwieweit fließt hier der starke Start mit ein?

Markus Geissler: Wir sind definitiv einmal demütig, das waren jetzt sechs Punkte gegen den Abstieg. Das Ziel wäre generell gewesen, dass wir uns in der oberen Hälfte der Tabelle aufhalten, das wäre im ersten Jahr, in dem ich da bin, unser Ziel gewesen. Aktuell ist eine schöne Momentaufnahme, wir werden aber nicht größenwahnsinnig. Wenn man nicht schlecht ist und trotzdem hinten drin hängt, macht man sich im Fußball gleich wieder einen Kopf, das wollen wir einfach vermeiden.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwarten Sie am kommenden Spieltag?

Markus Geissler: Ich glaube, dass wir gegen eine Mannschaft spielen, die definitiv sehr weit oben mitspielen will. Als ich noch Trainer in Eckartsau war, war es immer schwer in Poysdorf, ich glaube jetzt wir das genauso eine schwere Aufgabe, auch wenn wir daheim spielen. Wir wollen drei Punkte, aber wenn wir gegen Poysdorf nur einen machen, wird die Welt auch nicht untergehen. Am wichtigsten ist es, die Leistung so wie in der Vorwoche abzurufen. Wenn die Leistung passt, ist das Ergebnis in einer einzelnen Partie zweitrangig.

Ligaportal: Sie wirken, als würden Sie gerne noch etwas sagen?

Markus Geissler: Ja, und das ist mir besonders wichtig: Wir haben mit Daniel Schneider und Constantin Müller leider zwei schwer verletzte Spieler. Ich möchte ihnen an dieser Stelle gute Genesungswünsche ausrichten. Ihr Ausfall ist für uns natürlich alles andere als erfreulich.

