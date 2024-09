Sensationsaufsteiger FC Angern: Das Saisonziel wird in Etappen bestimmt

1. Klasse Nord

Details Donnerstag, 05. September 2024 15:33

Der FC Angern hat in der 1. Klasse Nord einen wirklich starken Saisonstart hingelegt. Der Aufsteiger aus der 2. Klasse holte in den ersten drei Partien der Herbstrunde unglaubliche sieben Zähler und hält damit derzeit auf dem dritten Rang in der Tabelle. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Markus Blum, dem Trainer des FC Angern, ausführlich über den Saisonstart, die Neuzugänge und den nächsten Gegner zu plaudern. Gesprochen wurde auch über die Saisonziele, die Form der Zielsetzung ist in Angern, soviel darf verraten werden, eine durchaus spannende.

Ligaportal: Herr Blum, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Markus Blum: Als Aufsteiger ist das natürlich sehr zufriedenstellend. Es ist so, dass die Jungs im Training voll mitziehen, und sie setzen auch im Spiel die Vorgaben sehr gut um.

Ligaportal: Wo sehen Sie die Stärken beziehungsweise Schwächen im Spiel Ihrer Mannschaft?

Markus Blum: Also die Stärke ist auf jeden Fall im Kollektiv, in der Geschlossenheit der Mannschaft begriffen. Im taktischen und technischen Bereich liegt auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial, dasselbe gilt auch für die Arbeit gegen den Ball.

Ligaportal: Ein Wort zu den Neuzugängen – wie zufrieden sind sie mit selbigen?

Markus Blum: Zu Miralem (Anm. Nakicevic) kann ich noch nicht so viel sagen, weil er erst ein Spiel hatte, er hat in der ersten Runde gespielt, war danach angeschlagen, dann krank und wäre jetzt wieder dabei – natürlich mit Trainingsrückstand. Die Neuen sind auf jeden Fall brav im Training, aber zum Spiel kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil sie in der Meisterschaft noch nicht viel gespielt haben.

Ligaportal: Wie formuliert man nun das Saisonziel?

Markus Blum: Als Saisonziel haben wir zu Beginn der Meisterschaft gemeinsam bis Winter – also als Etappenziel – definiert, dass wir ins gesicherte Mittelfeld kommen.

Ligaportal: Bezüglich des zweiten Teils sitzt man sich dann wohl im Frühjahr zusammen?

Markus Blum: Wir werden uns dann, je nach dem, wo wir am Ende der Hinrunde stehen, wieder zusammensetzen und eventuell ein neues Ziel definieren. Wenn wir wirklich in den Top acht sind, wollen wir uns natürlich nach oben orientieren, wenn wir unterhalb der Top acht sind, werden wir trotzdem einen Platz unter den besten Acht erreichen wollen.

Ligaportal: Noch kurz zum nächsten Gegner – welche Art von Aufgabe wartet am Wochenende auf Ihre Spieler?

Markus Blum: Ich glaube, das wird mitunter das schwerste Spiel – gemeinsam mit Spannberg natürlich – aber Poysdorf ist für mich einfach Titelfavorit Nummer eins. Es sind sehr schwere Spiele auswärts in Poysdorf, ich hatte schon die Erfahrung mit Großenzersdorf, auf jeden Fall erwartet uns eine sehr starke Mannschaft, wir brauchen uns aber überhaupt nicht zu verstecken. Wir haben als Aufsteiger noch keine Niederlage, wenn man den Tabellenstand zurate zieht, ist das sogar das Topspiel der Runde.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.