SC Poysdorf: "Wollen wieder ganz vorne mitspielen"

1. Klasse Nord

Details Dienstag, 10. September 2024 08:19

Der SC Poysdorf gehört zu jenen Teams im niederösterreichischen Unterhaus, die zum Auftakt zwar verloren haben, danach jedoch eine Serie starten konnten. Die Elf von Trainer Thomas Eigner unterlag zum Auftakt in der 1. Klasse Nord Marchegg mit 1:3, um in der Folge Pirawarth, Orth und Angern zu schlagen. Insgesamt liegen die Poysdorfer damit mit neun Punkten aus vier Spielen auf dem zweiten Tabellenplatz, einen Zähler hinter der absoluten Spitze. Am nächsten Spieltag wartet der Tabellenletzte aus Stripfing. Ligaportal hat Sektionsleiter Christian Seiter zum Start, zu den Stärken und Schwächen, dem Saisonziel und zum nächsten Gegner befragt.

Ligaportal: Herr Seiter, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Christian Seiter: Im ersten Spiel in Marchegg haben wir leider verdient verloren. Danach haben wir uns wieder ein bisschen erfangen, und die Resultate passen wieder. Wir kämpfen mehr, rennen mehr, spielerisch ist noch etwas drinnen, aber mit neun Punkten sind wir schon ganz zufrieden.

Ligaportal: Worin bestehen aktuell die Stärken, wo eventuell die Schwächen der Mannschaft?

Christian Seiter: Wir sind jetzt noch nicht alt, aber schon eine routinierte Mannschaft. Hier haben wir sicher einen Vorteil gegenüber jenen Teams, in denen mehr Jüngere spielen, nämlich dass die Schwankungen ein bisschen weniger sind. Mit dem Tore schießen tun wir uns jetzt auch ein bisschen leichter bzw. auch dass wir zu Chancen kommen.

Ligaportal: Es gab auch neue Spieler zu integrieren, wie zufrieden sind sie mit diesen?

Christian Seiter: Bader Dominik ist von Unterstinkenbrunn dazugekommen, er hat noch einmal Geschwindigkeit bei uns reingebracht, er hat uns schon weitergeholfen. Ansonsten haben wir eh die alte Truppe, es hat zwar Schweinberger Markus aufgehört, aber das ist halt so. Viele Neuzugänge hatten wir nicht, wir mussten nichts stark verändern.

Ligaportal: Auf welches Saisonziel hat man sich in Poysdorf eingeschworen?

Christian Seiter: Bei uns ist das nicht so schwer. Wir waren voriges Jahr Dritter, und die ersten beiden sind aufgestiegen. Von daher wollen wir sicher wieder ganz vorne mitspielen. Ob sich der Meister ausgeht, wird sich entscheiden, aber unter die ersten Drei wollen wir auf jeden Fall.

Ligaportal: Welche Art von Aufgabe erwartet die Mannschaft am kommenden Spieltag?

Christian Seiter: Das ist ein großes Fragezeichen, die Stripfing Amateure haben noch null Punkte. Ich hoffe, dass man das konzentriert angeht, auch wenn die Letzter sind, dass man sie trotzdem ernst nimmt und nicht sagt, es genügen 90 Prozent. Das ist immer eine gefährliche Geschichte, wir tun uns gegen die vorderen Teams oft ein bisschen leichter als gegen die hinteren.

