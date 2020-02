Starkes Finish im Herbst - Poysbrunn ist guter Dinge beim Rennen um Klassenerhalt

Details Montag, 03. Februar 2020 13:13

"Im Sommer haben wir keine Transfers getätigt und spielten in der Hinrunde mit der Mannschaft, die den Aufstieg schaffte. Am Anfang waren sehr gute Matches dabei, wir haben aber die Tore nicht gemacht. Gegen Großebersdorf hatten wir zum Beispiel in der ersten Halbzeit fünf 100%ige Chancen, der Gegner ging mit der ersten Möglichkeit in Führung und wir verloren 1:2. Es wirkte schon so, als ob es bei uns wie in den letzten Aufstiegsjahren laufen würde, wir waren Letzter und hatten nur vier Punkte am Konto. Der Umschwung kam gegen Neusiedl, nach einer 2:0 Führung endete die Begegnung zwar 2:2, das Selbstvertrauen kehrte aber zurück", fasst SCU Poysbrunns stellvertretender Sektionsleiter Ronald Luckner den ersten Teil des Herbstes zusammen.

Vier Zugänge

"Nach dem Neusiedl-Spiel waren teils zwar nicht so überragende Matches dabei, wir sammelten aber fleißig Punkte ein. Nach dem ganzen Pech in der Anfangsphase kam jetzt auch das Glück zurück und wir gewannen auch Spiele wie gegen Kreuttal. Am Ende stehen 21 Punkte am Konto, durch den Trainerwechsel im Sommer wurde auch zusätzliche Qualität aus dem Team herausgekitzelt und so ein sehr guter Herbst war nicht zu erwarten", so Luckner, der zu den Gründen für die positive Herbstmeisterschaft ergänzt: "Ein Umstand war sicher, dass das Umfeld und der Trainer Ruhe bewahrten. Die Mannschaft hat weiter an sich geglaubt und auch im Training weitergemacht. Es waren auch so gute Spiele wie der Derbysieg gegen Poysdorf dabei."

Der Kader des Tabellenachten der 1. Klasse Nord wurde an mehreren Stellen umgestellt: Thomas Popp hatte schon im Herbst bekanntgegeben, dass er sich verändern will, er wechselte zu Ulrichskirchen. Dominic Wollner steht aus beruflichen Gründen länger nicht zur Verfügung, Lukas Kysela riss sich im letzten Herbstmatch das Kreuzband und ist derzeit zum Zuschauen verdammt. Tomas Polach und auch im letzten Moment Lubos Demko wurden abgegeben.

Auf der Innenverteidigerposition wurde adäquater Ersatz gefunden, Günter Gartner wurde von ASV Baden verpflichtet. Für das Mittelfeld dockte Ludek Prochazka von Geras bei Poysbrunn an, zudem wurden zwei junge Spieler geholt. Vorigen Freitag startete Poysbrunn in die Vorbereitung und der erste Test folgt an diesem Wochenende, zum Auftakt trifft man auf Herrnbaumgarten/Schrattenberg und als nächster Gegner wartet Altlichtenwarth.

"Der Kader wurde im Winter schlank gehalten, die Rückrunde wird in einer sehr ausgeglichenen Liga sicher eine Herausforderung. Ich bin guter Dinge, dass wir den angestrebten Klassenerhalt schaffen werden", zeigt sich Ronald Luckner für die zweite Saisonhälfte optimistisch.

