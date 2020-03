Hauskirchen sagt Feier zum 70 jährigen Jubiläum ab - Sektionsleiter Franz Trötzmüller: "Bleibts alle gsund!"

Details Montag, 16. März 2020 15:13

"Es ist eine Pandemie, keiner hat damit gerechnet, dass es in so einem Ausmaß kommt. Gratulation an die Regierung für die schnellen Entscheidungen, es geht jetzt um die Menschen und die Unterstützung für alle, da wird Fußball zur Nebensache", lautet eine erste Einschätzung von USV Hauskirchens Sektionsleiter Franz Trötzmüller zur Entwicklung im Bezug auf das Coronavirus. "Wir hatten alles intern abgesprochen und haben den Jugendbereich und auch den Kampfmannschaftsbereich sofort abgesagt, da es jetzt darum geht, das Umfeld zu schützen", so der Funktionär des 13. der 1. Klasse Nord. Er ergänzt dazu: "Als Verbandsfunktionär stehe ich auch in der Verantwortung und habe den Vereinen nahegelegt aktiv zu werden, es ist gut, dass es da kein Zögern gab."

"Zwei Möglichkeiten, wenn Meisterschaft nicht mehr weitergeht"

Bei Hauskirchen läuft die Informationskette sehr gut, weshalb das Umfeld des Vereins bei den Entwicklungen der letzten Tage Bescheid wusste. "Wir haben eine WhatsApp-Gruppe, bei der der Vorstand, die Spieler und Fans von Beginn weg involviert waren. Jeder wusste über die Entwicklungen Bescheid, natürlich wollen alle Spieler trainieren, aber zum Wohle aller wurde das Training ausgesetzt. Der Verein hat sich auch dazu entschlossen, die im Juni anstehende Feier zum 70-jährigen Jubiläum von Hauskirchen abzusagen", informiert Trötzmüller.

Derzeit ruht der Meisterschafts- und Trainingsbetrieb in ganz Österreich, falls die Liga nicht plangemäß fortgeführt werden kann, sieht Hauskirchens Funktionär zwei Möglichkeiten: "Eine Variante ist, dass die Saison komplett gestrichen und dann wieder mit der gleichen Einteilung ausgetragen wird, dies wäre für Vereine, die investierten und Ambitionen hegten, eine Katastrophe. Unsere Liga hatte schon eine Rückrunde gespielt, die zweite Möglichkeit wäre, da man über 50% der Spiele absolvierte, den Stand der Herbstmeisterschaft zu übernehmen. Dies wäre sportlich gesehen die bessere Lösung, auch wenn es da natürlich keine zu 100% Prozent zufriedenstellende Entscheidung geben kann."

Nivellierung der Transfersummen nach unten?

Zur finanziellen Belastung der Vereine aufgrund des Aussetzens der Meisterschaft meint Hauskirchens Sektionsleiter: "Bei uns gibt es nur bei Trainings und Spielen etwas, sonst nichts. Irgendwann muss man aber wieder anfangen zu trainieren, obwohl es keine Einnahmen gibt. Die derzeitige Transferpolitik ist in den unterschiedlichsten Klassen ein Wahnsinn, vielleicht kommt es durch diese außergewöhnliche Situation zu einer Nivellierung der Summen nach unten. Dies wäre zumindest eine richtige Entwicklung, es kommt auf uns alle aber noch viel zu."

Abschließend richtet Franz Trötzmüller noch eine Botschaft an die gesamte Fußballgemeinde: "Wie es weitergeht wird der ÖFB und der Verband entscheiden, der Fußball ist jetzt aber nebensächlich und die Gesundheit für alle wichtiger. Das Finanzielle wird noch später wichtiger werden. Ich möchte einen Gruß an alle schicken und bleibts gsund!"

